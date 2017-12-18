НБУ: Задержка транша МВФ несет риск для банковской системы Украины

КИЕВ, 18 дек - ПРАЙМ. Задержка очередного транша кредита Международного валютного фонда (МВФ) несет риск для финансовой стабильности и для всей банковской системы Украины, заявила в понедельник на пресс-конференции замглавы украинского Нацбанка (ЦБ) Екатерина Рожкова.

Украина рассчитывает получить пятый транш от МВФ в 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его получения пока неизвестны, так как зависят от принятия Киевом ряда решений в рамках выполнения программы реформ.

"Продолжительная задержка очередного транша от МВФ несет в себе риск финансовой стабильности и банковской системы", - заявил Рожкова.

Вместе с тем она считает, что в целом банковская система страны стабильна и глобальных рисков для финансовой стабильности в 2018 году не ожидается. "Банковская система более стабильная сегодня, она докапитализирована. Мы не ожидаем каких-то серьезных стрессов в самой банковской системе (в 2018 году – ред.)", - сказала Рожкова.

При этом она допустила, что в следующем году может закрыться ряд небольших банков, однако это не повлияет на стабильность банковской системы.

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму 1 миллиард долларов. В 2017 году Украина пока получила только один транш в 1 миллиард долларов. Он поступил в апреле.