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Сбербанк хочет купить мессенджер Dialog‍


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Крупнейшая в России кредитная организация - Сбербанк SBER - ведет переговоры о покупке разработчика мессенджера для корпоративных коммуникаций Dialog. Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к банку. 

Это сообщение подтвердил исполнительный директор и совладелец компании-разработчика "Диалог" Андрей Кузнецов. "Обсуждаются варианты приобретения как миноритарной, так и мажоритарной доли", - отмечает издание.

Тем не менее, компания-разработчик также ведет переговоры с другими желающими купить мессенджер. Поэтому, говорит Кузнецов, еще не известно, достанется Сбербанку доля в проекте или нет.

Представитель Сбербанка не стал комментировать изданию вопрос о покупке мессенджера Dialog, контрольный пакет в 51% акций которого принадлежит экс-заместителю председателя совета директоров АФК "Система" Дмитрию Зубову.

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