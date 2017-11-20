Сбербанк хочет купить мессенджер Dialog‍

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Крупнейшая в России кредитная организация - Сбербанк SBER - ведет переговоры о покупке разработчика мессенджера для корпоративных коммуникаций Dialog. Об этом пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к банку.

Это сообщение подтвердил исполнительный директор и совладелец компании-разработчика "Диалог" Андрей Кузнецов. "Обсуждаются варианты приобретения как миноритарной, так и мажоритарной доли", - отмечает издание.

Тем не менее, компания-разработчик также ведет переговоры с другими желающими купить мессенджер. Поэтому, говорит Кузнецов, еще не известно, достанется Сбербанку доля в проекте или нет.

Представитель Сбербанка не стал комментировать изданию вопрос о покупке мессенджера Dialog, контрольный пакет в 51% акций которого принадлежит экс-заместителю председателя совета директоров АФК "Система" Дмитрию Зубову.