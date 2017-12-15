ЦБ: Триггером для санации ПСБ стал также хронический недостаток ликвидности

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. В Промсвязьбанке PSBR наблюдался хронический недостаток ликвидности, что также стало триггером для санации банка, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

Банк России в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Это будет уже третья санация через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) после "ФК Открытие" и Бинбанка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

"Под давлением рынка Промсвязьбанк последние несколько месяцев находился под посторонним давлением с точки зрения ликвидности - хронический недостаток ликвидности. Не острый, не такой как у "Открытия", но тем не менее хронический недостаток ликвидности. Это тоже стало триггером для принятия решения по финансовому оздоровлению через ФКБС", - сказал Поздышев.

В свою очередь совладельцы банка Дмитрий и Алексей Ананьевы признали в пятницу, что санация Промсвязьбанка стала следствием решения Банка России о доначислении резервов, принятого по итогам длительной ревизии активов банка. По словам Поздышева, Промсвязьбанку необходимо было досоздать резервы на сумму порядка 200 миллиардов рублей, из них 104 миллиарда рублей банк уже отразил в отчетности.