ЦБ: Финансовое положение банка "Возрождение" устойчивое

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Финансовое положение банка "Возрождение", который входит в группу санируемого Промсвязьбанка PSBR, устойчивое, у ЦБ нет к нему никаких вопросов, сообщил журналистам зампред Банка России Василий Поздышев.

Банк России в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка, бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, Промсвязьбанк продолжает работу в обычном режиме.

"В целом банк "Возрождение" - у банковского надзора никаких претензий не было по результатам проверки, нет и сейчас. Мы считаем банк "Возрождение" финансово устойчивым", - сказал он, отметив, что объем предписанных к досозданию на балансе банка резервов не превышает 1 миллиард рублей.

Банк "Возрождение" VZRZ вошел в состав холдинга Промсвязькапитал Б.В. в 2015 году. Ранее между двумя банками шли интеграционные процессы: переход на единую операционно-технологическую платформу, централизация бэк-офисных функций, унификация продуктовой линейки и выстраивание кросс-продаж. Акционеры Промсвязьбанка и банка "Возрождение" в конце октября приняли решение отложить вопрос о слиянии. Тогда отмечалось, что будет рассмотрен альтернативный вариант — создание на основе "Возрождения" цифрового банка (digital-bank).