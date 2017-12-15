FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ: Санируемый Промсвязьбанком Автовазбанк также нуждается в докапитализации


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Санируемый Промсвязьбанком его "дочерний" Автовазбанк также нуждается в докапитализации, но требуется не более 15 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Банк России в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка PSBR, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Это будет уже третья санация через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) после "ФК Открытие" и Бинбанка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

"АВБ в гораздо меньшей степени, чем в двух других группах (Бинбанк и "Открытие" - ред.) является проблемой для банка-санатора. Но тем не менее санация банка АВБ тоже нуждается в докапитализации, хотя это и не сопоставимо с масштабами и объемами проблем с точки зрения эффективности и неэффективности санации двух других банковских групп", - сказал Поздышев.

"Объем докапитализации, который сейчас требуется банку, не превышает 15 миллиардов рублей", - добавил зампред. Это то доначисление резервов на те кредиты, которые сейчас находятся на балансе Автовазбанка, пояснил Поздышев.

Версия для печати

Санация Промсвязьбанка

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ