ЦБ: Санируемый Промсвязьбанком Автовазбанк также нуждается в докапитализации

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Санируемый Промсвязьбанком его "дочерний" Автовазбанк также нуждается в докапитализации, но требуется не более 15 миллиардов рублей, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Банк России в пятницу принял решение о санации Промсвязьбанка PSBR, основными бенефициарами которого являются братья Дмитрий и Алексей Ананьевы. Это будет уже третья санация через контролируемый регулятором Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) после "ФК Открытие" и Бинбанка. ЦБ при этом решил не вводить мораторий на удовлетворение требований кредиторов, и банк продолжает работу в обычном режиме.

"АВБ в гораздо меньшей степени, чем в двух других группах (Бинбанк и "Открытие" - ред.) является проблемой для банка-санатора. Но тем не менее санация банка АВБ тоже нуждается в докапитализации, хотя это и не сопоставимо с масштабами и объемами проблем с точки зрения эффективности и неэффективности санации двух других банковских групп", - сказал Поздышев.

"Объем докапитализации, который сейчас требуется банку, не превышает 15 миллиардов рублей", - добавил зампред. Это то доначисление резервов на те кредиты, которые сейчас находятся на балансе Автовазбанка, пояснил Поздышев.