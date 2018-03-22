"Ростелеком": новая стратегия и дивидендная политика выглядят привлекательно

Вчера Ростелеком (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ) провел День инвестора, в ходе которого представил свою стратегию на 2018–2022 гг. и дивидендную политику. Параметры новой дивидендной политики, утвержденной 14 февраля, соответствуют появившимся ранее сообщениям СМИ и предполагают выплату не менее 75% свободного денежного потока и не ниже 5 руб./акция, а также не менее 50%, но не более 100% чистой прибыли по МСФО. Это в целом соответствует предыдущей стратегии и сохраняет статус компании как одной из самых привлекательных в секторе. Нижняя граница дивидендов на акцию предполагает дивидендную доходность около 7,3% при нынешнем уровне цен.

Стратегия Ростелекома предполагает, что среднегодовые темпы роста выручки в 2018–2022 гг. должны составить не менее 4–5% (без учета эффекта от крупных M&A), а рентабельность по OIBDA – не менее 32%. Уровень капзатрат относительно выручки должен снизиться до 17% (без учета капзатрат по государственным программам). Прогноз по выручке выглядит достаточно амбициозным, учитывая, что значительную часть доходов компании до сих пор составляет выручка от сегмента фиксированной телефонии, которая продолжает сокращаться. Ростелеком сконцентрируется на четырех приоритетах: развитие экосистемы продуктов и услуг в сегментах B2C, B2B, B2G и B2O и клиентского сервиса, а также развитие технологической платформы и инфраструктуры, развитие человеческого капитала и повышение эффективности. Также руководство компании в очередной раз заявило, что вопрос о получении контроля в Tele2 в настоящий момент не рассматривается.

Параметры стратегии и дивидендной политики выглядят достаточно благоприятно с точки зрения акционеров, предполагая комбинацию хороших темпов роста бизнеса и привлекательной дивидендной доходности. В то же время целевые ориентиры по росту, рентабельности и капзатратам смотрятся весьма агрессивно по сравнению с ожиданиями других российских операторов связи, и риск того, что компании не удастся их достичь, не сможет быть проигнорирован рынком. Мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для обыкновенных акций Ростелекома.