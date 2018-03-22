Сбербанк может увеличить дивиденды почти на 29%

"В этом году будем платить значительные дивиденды. Пока еще окончательно не определена сумма, но это будут очень серьезные дивиденды. Мы в принципе договорились с министерством финансов о поэтапном увеличении выплат дивидендов, которое приведет к тому, что наша достаточность капитала выйдет на необходимый уровень - 12,5%", - сказал Г.Греф.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2017 год составила 748,7 млрд рублей. В 2016 году на дивиденды банк направил 25% от нее. По итогам 2017 года Сбербанк, скорее всего, также выплатит акционерам 25% от чистой прибыли. Однако за счет роста чистой прибыли, увеличение объема дивидендов будет серьезным. В 2016 году акционеры получили 135 млрд руб., в 2017 году могут получить 187 млрд руб. (рост на 28,6%).