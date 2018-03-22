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На первый план выходят ожидания состава нового кабмина


Рынки
Владимир Тихомиров
Владимир Тихомиров
главный экономист ФГ БКС
 
После завершения предвыборной гонки активизировались дискуссии о составе нового Кабмина.

История неожиданных назначений Путина показывает, что попытки предсказать ход его мыслей бесполезны. На этот раз состав кабинета особенно важен, если новая повестка Кремля будет включает в себя радикальные и непопулярные реформы.

Кудрин дает два года на реализацию реформ

Вчера Алексей Кудрин, бывший министр финансов и один из претендентов на пост премьер-министра в новом правительстве, опубликовал статью, в которой утверждает, что у России есть всего два года на реализацию непопулярных мер перед началом следующего политического цикла – парламентских выборов 2021 г., который подорвет способность властей продвигать повестку непопулярных мер. Среди таких шагов он считает ключевой реформу системы государственного управления.

Медведев может сохранить свой пост

В то же время Ведомости пишут со ссылкой на ряд неназванных представителей партии «Единая Россия» в Думе, что Дмитрий Медведев может сохранить свой пост премьер-министра в новом Кабинете, поскольку задачи нового правительства, скорее всего, будут включать в себя непопулярные меры и, в этой связи, тот факт, что Медведев также является лидером партии большинства в парламенте, имеет большое значение. Кроме того, вчера было объявлено, что 68-летний министр иностранных дел Сергей Лавров не войдет в новый кабинет министров, однако позже эти сообщения были опровергнуты представителями МИД и Кремля.

Новый состав Кабинета министров может быть представлен уже в апреле

Мы находимся в поствыборном периоде, который традиционно сопровождается волной спекуляций в отношении состава нового правительства. С формальной точки зрения этот период может продлиться до середины мая, когда новоизбранный президент России должен будет представить для утверждения в Госдуму своих кандидатов в премьер-министры и на другие ключевые посты в Кабинете. Однако мы считаем, что этот период может сократиться, уже к середине апреля Путин объявит о составе нового правительства, а также о новой повестке реформ.

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