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Рынок акций РФ подрастет, рубль немного просядет в рамках коррекции


Рынки / Валюта / Индексы
Елена Лыкова
Елена Лыкова
корреспондент агентства "Прайм"
 
Рынок акций РФ подрастет, рубль немного просядет в рамках коррекции. Позитив от высокой стоимости нефти будет поддерживать отечественный рынок акций.

 

Незначительное снижение азиатских индексов и вялая утренняя корректировка цен на нефть задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием российского фондового рынка, который может начать торги небольшим снижением, отмечает Вадим Иосуб из "Альпари". Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2285-2330 пунктов, по индексу РТС - 1255-1285, прогнозирует он.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка PSBR ожидает, что индекс Мосбиржи в четверг попробует инерционно расти, с переходом к проторговке 2310-2330 пунктов в течение дня, рассчитывая на "догоняющий" рост акций нефтегазового сектора и электроэнергетики. Более сильное движение рынка требует закрепления Brent выше 70 долларов за баррель, что аналитик считает менее вероятным сценарием на четверг.

Андрей Кочетков из "Открытие Брокер" ждёт позитивной динамики российских индексов на старте дня. При этом он отмечает, что накануне рубль существенно укрепился и может немного отступить в утренние часы.

"На фоне утренней коррекции нефти после бурного вчерашнего роста, можно ожидать и некоторой коррекции рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США - 56,3-57,4 рубля, для европейской валюты - 69,5-70,9 рубля", - говорит Иосуб.

Рубль будет колебаться недалеко от текущих значений на фоне ожиданий пятничного решения по ставке Банка России, считает Иван Марчена из ГК Forex Club. На этом фоне пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 55,92-57,84 рублей, пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 69,58-70,8 рубля, полагает он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские фондовые индексы в среду снизились на фоне публикации итогов заседания Федеральной резервной системы США и комментариев регулятора.

Фьючерсы на американские индексы растут в пределах 0,08-0,11%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,16%, гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,44%, шанхайский SSE Composite - на 0,43%, при этом японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос на 0,99%.

Стоимость нефти на утренних торгах колебалась в районе 69,44 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,04% к предыдущим торгам).

Курс евро торговался на уровне 1,2348 доллара против 1,2338 доллара на закрытие предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Рынок акций РФ вырос по основным индексам на позитиве от нефти и на росте бумаг Сбербанка SBER.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,79% - до 2309,36 пункта, индекс РТС - на 1,12%, до 1270,08 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды снизилась на 65 копеек - до 56,88 рубля, евро - на 22 копейки, до 70,19 рубля, следует из данных Московской биржи.

 

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