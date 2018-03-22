Торги откроются вблизи отметки 2310 пунктов по индексу Мосбиржи

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2300, 2290 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2320, 2330 п.

После нейтрального открытия индекс МосБиржи может продолжить свое вечернее боковое движение. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов станется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 МСК).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,79%) и РТС (+1,12%) вновь завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их повышение состоялось в первой половине дня, в основном под влиянием тяжеловесных бумаг «Сбербанка». Позднее локальный рынок перешел в состояние консолидации. В целом же российские индексы выглядели заметно сильнее основных фондовых рынков в Европе и в США.

Добавим, что явную поддержку локальным индексам вчера оказало продолжившееся повышение стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent, которые вновь сумели приблизиться к важному уровню сопротивления, расположенному в районе $70 за баррель. В пользу сырьевых «быков» сыграла публикация благоприятной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. На этот раз она оказалась непротиворечивой и впервые за долгое время указала на одновременное недельное сокращение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном.

Уже после закрытия основных торгов в России стало известно, что ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 1,5-1,75%, что соответствовало консенсус-прогнозу. Это известие не стало препятствием для позитивной динамики нефтяных контрактов, в отличие от развернувшегося вниз рынка акций в США. Поэтому в целом влияние указанного фактора на ход предстоящих торгов можно оценить как нейтральное.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 12.4 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на существенное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Повторимся, что наиболее существенный вклад во вчерашний прирост локального рынка внесли тяжеловесные бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +4,56%) и Сбербанк-ап (SBERP RM, +7,61%). Стимулом для активизации покупок в них послужило заявление главы кредитной организации Германа Грефа о том, что годовые дивиденды по этим акциям будут «очень серьезными». Эти слова прозвучали в ходе его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Довольно масштабным приростом вчера отличились акции ММК (MAGN RM, +4,44%), которые сильно отскочили вверх от достигнутого накануне полуторамесячного минимума. Их вчерашнее повышение состоялось в условиях отсутствия значимых корпоративных новостей. В целом же эти бумаги сумели преодолеть среднесрочный отраслевой негатив, связанный с недавним введением в США заградительных импортных пошлин на сталь в размере 25%.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Алроса (ALRS RM, +1,61%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +2,43%), Мегафон (MFON RM, +1,46%), FIVE-гдр (FIVE, RM +1,53%), Уралкалий (URKA RM, +4,84%).

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги Газпром (GAZP RM, -0,66%). Явная слабость этих акций была связана с продолжающимся конфликтом вокруг поставок трубопроводного газа на Украину, а также по поводу экспорта топлива в Европу через ее территорию. «Газпром» планирует оспорить крупные финансовые претензии со стороны Антимонопольного комитета Украины в международном арбитражном суде. Между тем, уже начали выходить сообщения о попытках конфискации имущества эмитента на территории сопредельной страны.

Другим негативным среднесрочным трендом стала сформировавшаяся позиция США по поводу открытого противодействия реализации трубопроводного проекта «Северный поток 2». Накануне прозвучало официальное заявление представителя государственного департамента о том, что иностранные компании, которые принимают участие в строительстве указанного газопровода, могут подвергнуться санкциям в рамках закона о противодействии противникам США.

Акции ФосАгро (PHOR RM, -1,71%) продолжили свое двухнедельное падение на фоне публикации слабой финансовой отчетности эмитента по МСФО за 4 квартал и за весь 2017 год. Чистая прибыль производителя минеральных удобрений сократилась на 63% по итогам последнего квартала и на 58% по итогам 2017 года.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0,15%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним приростом подорожали на 0,05%. Фьючерсы на золото повысились в стоимости на 0.6%. Японский фондовый индекс Nikkei225 прибавил 0.8%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное, или близкое к нейтральному.