Такая реакция инвесторов вызвана итогами заседания FOMC ФРС США, в отчете которого показана неизменность позиции по увеличению ставки 3 раза в 2018 году, т.е. до конца года прогнозируется 2 повышения ставки. Исходя из фьючерсов на ставку, вероятность повышения до 2% оценивается в 60% на заседании в июне, а в мае без изменений. Но более быстрое повышение ставок ожидается в 2019 году до 3 раз и 2020 году до 2,9% - 3,4% соответственно. При этом улучшен прогноз по ВВП США с 2,5% до 2,7%, а потребительская инфляции осталась без изменений на уровне 1,9%. На этом фоне американский рынок закончил торги снижением, а доходность UST-10 вернулась к уровню 2,87%. Теперь инвесторы сконцентрируются на оценке последствий ожидаемого введения заградительных пошлин США против китайских товаров, поэтому развивающиеся рынки на время могут получить приток ликвидности.

Рубль получит поддержку от роста нефтяных цен почти до $70 за баррель, который вызван ослаблением доллара к мировым валютам, например, к евро на 0,78% до $1,236 за евро. Плюс российские экспортеры также сформируют спрос на рубли из-за налоговых выплат в начале следующей недели. Кроме того, мы считаем, что сужение спреда между ставкой ФРС США и ключевой ставкой ЦБ РФ не приведет к сокращению доли ОФЗ в портфелях иностранных инвесторов, поскольку реальная ставка по рублевым активам остается выше 4,2% среди развивающихся стран.