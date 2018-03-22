Регулятор ожидаемо поднял процентную ставку на 25 б.п., но основная интрига была сосредоточена в отношении прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок. По сравнению с декабрьскими прогнозами общий уровень прогнозируемых на конец 2018 г. ставок несколько поднялся, но медиана по-прежнему предполагает всего три повышения в этом году, что умеренно-позитивно для рынков. Отметим также повышение макропрогнозов по ВВП на 2018-2019 гг. с 2,5% и 2,1% до 2,7% и 2,4% соответственно, при улучшении прогноза по безработице с 3,9% до 3,8% и 3,6% на 2018-2019 гг.

Итоги заседания ФРС в совокупности с сильными данными по рынку энергоносителей в США и позитивным сентиментом позволили котировкам Brent взлететь к 70 долл./барр. А вот мировые рынки акций отреагировали слабо, ввиду сохраняющихся опасений по обострению торговых отношений между КНР и США, так и из-за остающихся в напряжении денежных рынков Европы. Активно росли и в Европе и в США сырьевые сектора.

Аппетит к риску на глобальных рынках в ближайшие дни будет зависеть от ожидаемого сегодня объявления Д.Трампа о введении пошлин на импорт товаров из Китая. По информации СМИ, пошлины могут быть введены в отношении более 100 видов товаров из Китая и составить 50 млрд долл.

Сегодня начинается саммит ЕС, в ходе которого от отдельных европейских лидеров можно ждать жестких заявлений в адрес Ирана и России. Но, в целом, конъюнктура мировых рынков выглядит, благодаря нефти, слабо позитивной для российского рынка, хотя ситуация на рынках развитых рынках смотрится неоднозначной.

Мы ждем, что индекс МосБиржи в четверг попробует инерционно расти, с переходом к проторговке 2 310-2330 пунктов в течение дня, рассчитывая на «догоняющий» рост акций нефтегазового сектора и электроэнергетики. Более сильное движение рынка требует закрепления Brent выше 70 барр./долл., что мы считаем менее вероятным сценарием на сегодня.