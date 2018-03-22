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Мнения аналитиков

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После пика налоговых платежей ослабление рубля возобновится


Рынки
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
В среду, 21 марта, торги по доллару и евро завершились снижением. На Московской бирже курс американского доллара понизился на 1,13%, до 56,86 руб., курс евро – на 0,38%, до 70,19 руб.

Укреплению рубля способствовало несколько факторов: рост нефтяных котировок на 3%, ослабление доллара после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также повышение индекса RGBI после проведенных успешных аукционов Минфина РФ.  

Покупки российской валюты возобновились на фоне обновления недельного максимума по стоимости нефти марки Brent и последующего роста нефтяных котировок. 

В среду Минфин РФ разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд руб. Совокупный спрос на бумаги составил 90,15 млрд руб. По итогам дня индекс RGBI повысился на 0,21% - до 144,90.

Затем позиции рубля значительно усилили еженедельные данные по запасам от Минэнерго США и выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла на пресс-конференции. 

За минувшую неделю с 10 по 16 марта в США запасы нефти сократились на 2,622 млн баррелей, до 428,306 млн баррелей (прогноз был +3,182 млн баррелей). Также сократились запасы нефтепродуктов. 

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) повысил ставку по федеральным фондам на 0,25%, до 1,5%-1,75%. Регулятор сохранил прогноз по ставкам на 2018 год без изменений (запланировано три повышения), а в 2019 году – ожидает не два, а три повышения. 

Поскольку повышение ставки было учтено в котировках до этого, а участники рынка от FOMC не дождались намеков на четырёхкратное повышение ставок в текущем году, доллар отреагировал падением по всему рынку.

По итогам торгов в среду пара доллар/рубль снизилась на 1,13%, до 56,88 руб., а пара евро/рубль – на 0,31%, до 70,19 руб. Против евро рубль подорожал меньше, так как евро пользовался спросом на Форекс.  

В четверг, 22 марта, на торгах в Азии баррель Brent потерял в цене 0,4%. Большинство основных валют на Форекс торгуются в плюсе против американского доллара. В связи с этим открытие торгов на Московской бирже ожидается незначительным ростом по рублёвым парам.  

Из-за роста нефтяных котировок и ослабления доллара чаша весов начала склоняться на сторону рубля. Я думаю, что это временное явление, и после пика налоговых платежей (26 марта) ослабление рубля возобновится. К тому же прошли слухи, что ОПЕК может изменить сделку. Если их раскрутят в СМИ, цена на баррель Brent снизится до $65. Соответственно из-за геополитических рисков и снижения цен на нефть рубль окажется под давлением. 

Держим руку на пульсе, поскольку восстановление пары доллар/рубль до отметки 57,45 руб. за «американца» вернёт покупателям силу. Моя цель по курсу доллара на закрытие четверга находится в диапазоне 57,20-57,30 руб. Пара евро/рубль сегодня достигнет отметки 70,60 руб. за единицу европейской валюты.

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