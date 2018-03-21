Биткоин продолжает торговаться в нисходящем канале

На нем было принято решение, что все страны подготовят свои версии регулирования криптовалютного рынка до июля этого года.

Участники саммита не признали криптовалюты платежным средством, так как они не отвечают характеристикам фиатных денег: средство платежа, средство накопления, мера стоимости. Временно им присвоен статус актива. Политики согласились с тем, что криптовалюты не являются угрозой для мировой экономики.

Также отмечены проблемы при использовании криптовалют: уклонение от уплаты налогов, нестабильность финансового рынка, отмывание денег и финансирование преступной деятельности. Если биткоин не рухнул, значит, криптосообщество саммит устроил. Теперь посмотрим, что рисует BTCUSD на дневном графике.

Рис. 1 Дневной график. Котировки с Bitfinex

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С 20 февраля биткоин подешевел к американскому доллару на 38,5%, до $7240 за 26 дней. К восходящему движению от $6000 (6 февраля) коррекция составила 76,4% (фибо-уровень). Отскок произошел на новостях о том, что на саммите G20 министры финансов и главы центробанков не будут запрещать использование криптовалют.

18 марта в ответ на новость биткоин подорожал на 13%. На дневном таймфрейме сформировался разворотный бар, по которому цель находится на уровне $9360 (максимум «свечи» + диапазон «свечи»). Цена находится в нисходящем канале «B-B». Разворот зафиксируется при закрытии дневного бара выше $9900 (на канале отмечен точкой).

Теперь поговорим о том, до какого уровня может подняться цена. Для начала я рассчитал скорость повышения цены с $6000 до $11788. За 14 дней она повысилась на $5788 ($413 долларов в день). От $7240 курс растет со скоростью $471 в сутки. Если такая скорость сохранится, то к 1 апреля биткоин достигнет отметки $14000. Это идеальный вариант. Я его не рассматриваю, так как на текущий момент негативных факторов для крипторынка больше, чем позитивных.

За идею берем восстановление цены по подобию движения от $6000. Для этого строю канал «С-С». На уровне $13028 «бычья» волна от $7240 будет равна волне от $6000 до $11788. В текущих условиях повышение котировок до $13000, идеальный вариант для биткоина.

Если во время восстановления цены рынок раскачает в разные стороны на негативных новостях, то рост может составить 61,8% ($10816) от восходящего движения с $6000 до $11788.

Теперь пару слов о разворотных датах. Разворот вверх у меня был запланирован на 12-13 марта. Отскок произошел 18 марта на новостях. Отклонение в 2-3 дня для дневного графика это норма. По циклам фаза роста должна продлиться до 9-15 апреля. Если скорость станет меньше $413 в сутки, то мы вряд ли дойдем до $12000. А наверху образовалась сильная зона сопротивления $11700-11788. Её можно проскочить только на высокой скорости. Что касается фазы снижения, то у меня на данный момент она получается с 9-15.04.18 до 15-20.05.18

То, что я купил BTC на снижении котировок, планирую продать в зоне $12000-13000 тыс. В первую очередь избавлюсь от позиций, купленных по невыгодной цене. Уровень $10816 – первый уровень для частичного фиксинга. На данном этапе в ралли биткоина не верю. Рост по нему жду после 15 июля.