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Курс рубля остается комфортным для бюджета и экспортеров


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
Текущую рыночную ситуацию можно назвать очень комфортной для российских экспортеров и бюджета: дорогая нефть и дешевый рубль.

На рубль давит конфронтация с Западом, геополитика, а также неопределенность с фигурой будущего российского премьер-министра. 

Некоторые пугают россиян масштабной девальвацией и инфляционным шоком, которые якобы должны случиться сразу после выборов. Однако серьезно опасаться за курс рубля не стоит. Главный риск – санкции в отношении ОФЗ – прошел стороной. Бюджет по итогам года вполне может оказаться профицитным, международное агентство Moody’s, вполне вероятно, присвоит России инвестиционный рейтинг и т.д. Инфляция в России находится на отметке 2,2%. Основные российские проблемы связаны не с финансами, а с реальным сектором: экономический рост остается слабым. 

При этом курс рубля в некоторой степени, естественно, может двигаться как вверх, так и вниз под влиянием различных рыночных факторов – цена на нефть, ставки ФРС и ЦБ РФ и т.д. И если в пятницу Банк России снизит ключевую ставку на 0,5%, до 7% – это может стать локальным негативом для курса рубля.

Естественно, на курс рубля также повлияет заседание ФРС США, итоги которого мир узнает сегодня вечером. Если Федрезерв даст рынку четкий сигнал, что в 2018 году ставка будет повышена четыре раза, для рубля это станет негативом. Однако пока, с нашей точки зрения, это маловероятно. Экономический рост в США в настоящее время является не инфляционным.  

В заключение стоит сказать, что если пузырь на американском рынке акций лопнет, девальвация ждет все валюты развивающихся стран. В России ЦБ РФ таргетирует инфляцию, а не валютный курс. И вряд ли мегарегулятор будет серьезно тратить международные резервы. Россия данную ситуацию уже проходила в 2008 и 2014 годах. Немного страшно, но не смертельно. При этом следует иметь в виду, что никто не знает точно, когда лопнет пузырь американского рынка акций.

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