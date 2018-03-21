Рубль сосредоточится на монетарной политике

Торговая активность ограничена в ожидании рискового события – решения ФРС по монетарной политике, где главный интерес представят прогнозы регулятора по ставкам и экономике. Итоги заседания наша валюта будет отыгрывать уже в четверг, а сегодня пара доллар/рубль может сохранить относительную стабильность.

Российская валюта перешла к восстановлению накануне, заручившись поддержкой со стороны нефтяного рынка, где котировки подскочили на 2%, отыгрывая обострение геополитической напряженности вокруг Ирака. Цены на черное золото остаются на высоких позициях, и в целом активы сырьевого сегмента постепенно оправляются от недавнего давления, что благоприятно отражается на поведении рублевых активов и нашей валюты.

Во второй половине недели рубль будет торговаться в контексте монетарной политики. ФРС сегодня повысит ставку, а Пауэлл может преподнести рынкам «ястребиный» сюрприз, если даст даже малейший намек на возможность четырехкратного повышения ставки в текущем году. Такой сценарий вернет рисковые активы в режим распродаж и повлечет повсеместные покупки доллара, что отразится и на курсе рубля.

В пятницу состоится заседание Банка России, который, как ожидается, снизит ставку на 0,25%. Но не исключена возможность снижения сразу на 0,5% - в этом случае давление на российскую валюту только усилится на фоне расширения дифференциала по ставкам. При этом ограничить потенциальный негатив способен налоговый период, пик которого придется на следующую неделю.