Нефтяные цены сохраняют позитивную динамику

Агентство Bloomberg, со ссылкой на данные технического комитета ОПЕК, сообщило о выполнении соглашения по снижению добычи нефти в рамках сделки феврале на 138%. Кроме того, по прогнозам комитета, баланс спроса и предложения на рынке может быть достигнут между вторым и третьим кварталами текущего года.

Что касается обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, стоит отметить, что она выступает лишь дополнительным фактором роста цен. Несмотря на то что текущее руководство США и Саудовской Аравии не устраивает иранская ядерная сделка, «развалить» ее будет достаточно затруднительно, учитывая позицию Группы 5+1 и МАГАТЭ по этому вопросу. Тем не менее, премия за риски, связанные с давлением на Иран будет присутствовать в ценах в ближайшей перспективе.

Еще одним существенным фактором поддержки нефтяных цен в ближайшей перспективе станет вопрос о трансформации сделки ОПЕК+. По данным Bloomberg, технический комитет по мониторингу выполнения соглашения в ходе прошедшей 19 марта встречи обсудил возможные варианты изменения расчетов целевого уровня коммерческих запасов нефти. Одним из возможных вариантов станет расчет запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР за последние семь, вместо текущих пяти лет. Другим вариантом может стать мониторинг запасов по всему миру, а не только в странах ОЭСР. Принятие любого из отмеченных вариантов будет означать более продолжительные сроки действия текущего соглашения.

Сегодня дополнительную поддержку ценам оказывают данные от Американского института нефти (API). По данным APIза прошедшую неделю запасы нефти сократились на 2.7 mnbbl, бензина - на 1.1 mnbbl, дистиллятов - на 1.9 mnbbl, в то время как рынок ожидал роста запасов на 2.6 mnbbl. В фокусе рынка заседание ФРС и статистика от Минэнерго США. Краткосрочные ориентиры по Brent– 66.5-68.8/bbl.