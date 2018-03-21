Пара евро-доллар может подешеветь до отметок 1,22

Участники рынка частично фиксируют прибыль после ощутимого роста «американца» в ожидании итогов заседания ФРС. Сегодня в 21.00 мск будет опубликовано решение американского регулятора по ставке, после чего состоится пресс-конференция главы Федрезерва Д. Пауэлла. Основное внимание рынков будет сконцентрировано на прогнозе дальнейшего повышения ставки (график “dot-plot”) и оценке перспектив экономики США. Мы полагаем, что итоги заседания и заявления главы ФРС рынок с большей вероятностью расценит как “ястребиные”, что приведет к укреплению позиций доллара. Пара EURUSD может подешеветь до отметок 1.22.

Рубль относительно стабилен в начале дня, сохраняя перспективу подрасти до заседания ФРС

На вчерашних торгах российская валюта чувствовала себя более чем уверенно, переместившись из списка аутсайдеров среди ЕМов в лидеры роста в паре с долларом. В целом, рублю удалось отыграть все потери начала недели, прибавив более 0,5% по итогам дня. Основным фактором поддержки выступила дорожающая нефть, преодолевшая отметку $67.50/bbl. Кроме того, участников рынка воодушевило заявление представителей ЕС, отметивших, что вопрос о введении новых санкций против России на текущий момент не рассматривается. Такой фон оставляет шанс рублю на укрепление позиций в течение дня, однако уже после закрытия российских торгов пройдет заседание ФРС (21.00 мск), итогами которого может стать не только повышение ключевой ставки, но и рост вероятности еще одного (четвертого) повышения ставки в этом году.

В этом случае интерес к доллару повысится, а рисковые активы краткосрочно окажутся под давлением. Краткосрочные ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 57-58.