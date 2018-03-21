Потенциальная блокировка Telegram: нейтрально

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ключей шифрования ФСБ. Верховный суд России вчера отклонил иск Telegram о признании незаконным приказ ФСБ о предоставлении ключей шифрования и дал мессенджеру 15 дней на исполнение требования спецслужбы. Основатель Telegram Павел Дуров отказался исполнять решение суда. Таким образом, в следующем месяце регулятор может обратиться в суд для блокировки мессенджера на территории РФ.

Возможно незначительное перераспределение трафика

Число пользователей Telegram составляет почти 10 млн, по данным Mediascope, при этом в последние два года динамика роста была существенной. Блокировка сервиса приведет к переходу части трафика на конкурирующие мессенджеры лидеров рынка – WhatsApp (Facebook), Viber и VK Messenger (ВКонтакте). В то же время, учитывая низкий уровень монетизации мессенджеров, блокировка вряд ли окажет фундаментальное влияние на показатели MAIL.