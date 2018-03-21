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В текущих условиях Минфин полностью продаст предложенные ОФЗ


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Росбанка
 
Вчера в сегменте ОФЗ весьма неожиданно для нас воцарились раллийные настроения: вся кривая ушла вниз, в среднем, на 4-5 бп, практически отыграв недельное падение.

С одной стороны, это происходит на фоне укрепляющихся нефтяных котировок, с другой, – геополитические новости не получают какого-либо серьёзного развития. Более того, вчера вечером представитель ЕС заявил об отсутствии темы рассмотрения новых санкций против РФ на повестке дня.

Минфин отреагировал на продажи прошлой недели и сократил совокупное предложение новых аукционных ОФЗ до 30 млрд руб.: 20 млрд руб. будут предложены в серии 26224 (май.29), оставшиеся 10 млрд руб. – в выпуске 25083 (дек.21). Длинные бумаги вызывали сравнительно больший спрос в предыдущие две недели, поэтому решение выглядит оправданным. Полагаем, что в текущих условиях Минфин полностью продаст предложенные выпуски, а сокращённый объём предложения позволит ограничить премию по доходности к закрытию вторника 1-2 бп на обоих аукционах, что предполагает доходности по отсечке 6.61-6.62% для более короткой бумаги и 7.16-7.17% для более длинной.

Денежный рынок

Согласно прогнозу факторов ликвидности Банка России, предстоящая неделя будет сопровождаться оттоком средств в объеме ок. 240 млрд руб. на нетто-основе. Это вынудило регулятора снизить лимит рублевого депозита до 2.9 трлн руб., тогда как объем депозитов составляет около 3.6 трлн руб.

Помимо выплаты налогов, существенным поводом для снижения лимита стал неординарно высокий спрос на облигации регулятора: сразу два выпуска оказались востребованы. Выпуск с погашением в мае (6-я серия) был полностью доразмещен (на 144 млрд руб. до верхней планки в 400 млрд руб.), а с погашением в июне (7-я серия) привлек 282 млрд руб. до 415 млрд руб. В результате, из доступных на данный момент среднесрочных облигаций Банка России остается только июньская серия в объеме 85 млрд руб. Навес предложения среднесрочной ликвидности  должен наращивать давление на среднесрочные ставки (на горизонте 1-3 месяцев),  что отчасти объясняет расширение дисконта между индикативной ставкой Mosprime 3M (7.36%) и ключевой ставкой (7.50%).

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