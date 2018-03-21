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Ближайшие дни обещают быть волнительными для всех рынков


Рынки
Николай Подлевских
Николай Подлевских
начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
 
Во вторник цены энергоносителей заметно подросли. Цены нефти прибавили около 2% и достигли максимумов месячной давности.

В сторону роста цен нефти были направлены оценки Американского института нефти по динамике запасов. По оценкам API, запасы нефти в США за неделю до 16 марта неожиданно сократились на 2,74 мб. При этом запасы нефтепродуктов также снизились (бензина на 1,06мб и дистиллятов на 1,93мб). Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg запасы нефти в США должны прибавить на 3,25 мб. А по нефтепродуктам у них (как и у API) тоже ожидание снижения (бензина на 2,45мб и дистиллятов на 2,25 мб). А вот по запасам в Кушинге разнобой: прогноз  Bloomberg небольшое (-0,2 мб) снижение, а по оценкам API рост на 1,64 мб. Так что крайне интересным будет то, как «рассудят» эти противоречия выходящие сегодня данные от EIA.

Правда, сегодня ожидание выхода данных по запасам и добыче нефти в США затмевается надвигающимися решениями ФРС по ставке. Повышение ставки на сегодняшнем заседании практически предрешено. Основная интрига состоит в том,  как будут оценены состояние экономики и ее перспективы, а также не будут ли пересмотрены прогнозы по росту ставки до конца текущего года. Решения ФРС и последующие комментарии со стороны нового главы будут влиять на динамику доллара, а значит и на динамику нефтяных цен. 

Важным событием для валют и других рынков будет также и предстоящий саммит глав ЕС. Кроме торговых взаимоотношений с США и вопросов безопасности  на нем, наверняка, будет обсуждаться вопрос о поставках газа из России и судьба Северного потока-2. Газпром сделал несколько ходов, подталкивающих страны ЕС в пользу СП-2. А США, как известно, призывают Европу блокировать его строительство. Для пущей убедительности США сейчас активно пиарят рост своей добычи (США в прошлом году нарастили добычу газа до 733 млрд. м3.) и экспортных возможностей. В 2016 году начались поставки с СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане. В марте 2017 года была отгружена первая партия СПГ с завода Cove Point LNG в Мэриленде. До конца 2019 года в США планируется ввести еще четыре проекта по сжижению, нарастив объем мощностей для выпуска СПГ с 36 млрд. до 98,9 млрд. кубометров в год, что приведет к дальнейшему увеличению экспорта природного газа. С учетом произошедших перемен США стали нетто-экспортером газа и укрепят себя в этой позиции в ближайшее время. Так что США есть некоторые аргументы для воздействия на позиции ЕС по СП-2. 

Как видим, ближайшие дни для рынков энергоносителей обещают быть очень волнительными.

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