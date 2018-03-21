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Стабильные, высоконадежные бумаги тяжелого машиностроения США могут вырасти


Рынки
Наталья Самойлова
Наталья Самойлова
директор инвестиционного департамента "Golden Hills-КапиталЪ АМ"
 
Мировые биржи перешли к росту при повышении уверенности в стабильных, высоконадёжных бумагах тяжёлого машиностроения после новых контрактов корпорации Boeing (Nyse: BA).

К завершению торгов в Нью-Йорке, индекс S&P вырос на +0,15% до 2716,94 пункта на ожиданиях относительно развития технологий, меняющих мир, в сфере финансов и оборонно-промышленного комплекса. Индекс Dow 30 вырос на +0,47% до 24727,27 пункта от одобрения блокчейна со стороны Visa (Nyse: V) и перед повышением ставок, позитивно влияющим на такие крупные банки, как Goldman Sachs (Nyse: GS).

На момент написания, цена золота держалась около $1313,29 за унцию, и доходность трежерис росла к 2,9%, а пара евро/доллар падала до 1,2263, после сигнала о возможности четырёх вместо трёх повышений ставки. Цена эталонного сорта нефти Брент повышалась до $67,55 за баррель благодаря ОПЕК+. 

После обсуждения новой ракеты России бумаги тяжёлого машиностроения в США были под давлением, от которого оправились только позавчера. Постоянный прогресс в секторе мировой безопасности и, самое главное, освоение космического пространства заставляют великие державы, в том числе РФ и Соединённые Штаты, инвестировать в новые технологии Boeing и Lockheed Martin, а также компании SpaceX, готовящейся к IPO в течение следующего года. 

За прошедшую неделю военно-воздушные силы Соединённых Штатов выделили SpaceX, Boeing и Lockheed Martin средств на $650 млн в рамках контрактов на запуск новых спутников и готовятся инвестировать ещё $10 млрд в проект по запуску в космос 22 спутников следующего поколения GPS III. 

В дополнение к этому Lockheed Martin получил контракт на обучение военных специалистов, на устройства, симуляторы и симуляции, в размере $3,5 млрд с горизонтом выполнения до 30 апреля 2020 года. Подразделению Lockheed Martin по аэронавтике продлён заказ на $1,5 млрд на закупку свинцовых материалов для производства оборудования для F-35 со сроком закрытия до декабря 2018 года. 

В Boeing нас привлекает тот факт, что около 60% денежных потоков приходится на коммерческое, а не государственное аэрокосмическое подразделение, и только 30%-35% - на оборонительный комплекс. Мы ожидаем продолжения развития проекта Dreamliner и моделей самолётов, знакомых каждому, кто любит летать.

В настоящее время курс акций Boeing (Nyse: BA) $337,63, и в Credit Suisse видят вероятность повышения к $445 (+33% в год), тем не менее мы более консервативны и считаем, что цель находится около $370 (+9,6%), но может быть достигнута в течение полугода, тогда как котировки Lockheed Martin (Nyse: LMT), по технике, могут забраться к $388 (+16%).

Повышение ставок ФРС и смягчение регулирования ускорит рост ценных бумаг крупных, проверенных временем международных банков, включая Goldman Sachs (Nyse: GS). Сначала нас ждёт расширение спроса на кредиты по прежним ставкам, затем увеличение процентных доходов от повышения расценок на займы, после чего в течение квартала увидим первые плоды инвестиций в блокчейн. В настоящее время ценные бумаги Goldman по $263,19, и в Bank of America их ждут на уровне $300 (+14%). 

В сфере макроэкономики, событием дня станет заявление ФРС, первое для Джерома Пауэлла на посту председателя учреждения, ожидаем увеличения ставок до 1,5%-1,75%. На втором месте уже находится Большая двадцатка, которая так и не выразила неприятие торговых войн. На третьем месте находится визит саудитов в Белый дом, скорее всего, с обсуждением сирийского вопроса и ОПЕК+.

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