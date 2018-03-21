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Мнения аналитиков

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На открытии торгов индекс РТС вырастет на 0,3%


Рынки
Чернышев Константин
Константин Чернышев
аналитик корпорации "Уралсиб"
 
Вчера в течение дня российский рынок акций консолидировался вокруг уровней понедельника, но ближе к закрытию индексы заметно выросли, чему способствовало укрепление цен на нефть и сообщение о том, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону и запланировали встречу в мае.

По итогам торгов индекс РТС прибавил 1,2%, индекс ММВБ – 0,4%. Падение мировых рынков вчера прекратилось. Европейский индекс Euro Stoxx 50 поднялся за день 0,5%, а американский S&P500 вырос на 0,15%.

Сегодня вечером ФРС объявит решение по учетной ставке. Рынок ожидает, что ставка будет повышена до 1,5–1,75%, и рассчитывает услышать комментарии нового главы ведомства Джерома Пауэлла о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в нынешнем году.

Между тем, по данным СМИ, администрация президента Трампа готова уже в ближайшее время, в дополнение к недавно введенным тарифам на сталь и алюминий, ввести новые тарифы общим объемом до 60 млрд долл. на продукцию из Китая. Цель – компенсация, во-первых, потерь США от утечки интеллектуальной собственности в Китай, а во-вторых, требования передачи Китаю технологий как условия реализации бизнес-проектов в этой стране для американских инвесторов. Таким образом, создаются предпосылки к торговой войне между США и Китаем, что заставляет участников рынка проявлять осторожность. Завершившаяся вчера встреча министров финансов и глав центральных банков G-20 в Аргентине, на которой обсуждались, в частности, проблемы мировой торговли, не выработала конкретных мер по борьбе с протекционизмом.

Сегодня Минэнерго США опубликует данные о состоянии коммерческих запасов нефти на прошлой неделе. Консенсус-прогноз, консолидированный агентством Bloomberg, предполагает, что за неделю запасы сырой нефти выросли на 3,25 млн барр., а запасы бензина сократились на 2,45 млн барр. По оценке API, запасы нефти упали на 2,7 млн барр., а падение запасов бензина составило 1,06 млн барр. Нефтяные котировки позитивно отреагировали на прогнозы рынка, поскольку на неделе, завершившейся 9 марта, запасы, неожиданно увеличившись на 5 млн барр., существенно превзошли ожидания и рынка, и API. Японские биржи сегодня закрыты по случаю праздника – Дня весеннего равноденствия, остальные рынки региона растут. Нефтяные котировки продолжают двигаться вверх, фьючерсы на индекс S&P 500 дорожают. Мы полагаем, что российский рынок начнет торговую сессию ростом индекса РТС на 0,3%.

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