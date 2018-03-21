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Нефть ищет повод для разворота


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
Основной причиной хоть и незначительного, но роста российских и американских фондовых индексов вчера стала подорожавшая нефть, которая сейчас торгуется на сильном сопротивлении 67,5 доллара за баррель.

Особых поводов для столь высоких цен на нефть нет, просто она отыгрывает технические факторы и пытается нарисовать горизонтальный канал с границами 63,5-67,5 доллар за баррель. После нижней границы есть еще одно сильное сопротивление – в районе 61,7 доллара.

Пока мы не видим поводов для дальнейшего роста котировок сырья, если же, конечно, сегодняшняя статистика по запасам и добычи в Штатах или сильные движения на валютном рынке не дадут новые силы «быкам». Но надежда на это слабенькая.

Поэтому вполне логичным будет открытие шортов в текущих ценах с целью движения к нижней границе обозначающегося канала.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы в легком плюсе, прибавляя символические 0,15%. Не исключено, что накануне объявления решения по ставкам спекулянты попытаются раскачать рынок. Но среднесрочный тренд будет задан лишь после того, как инвесторы прослушают комментарии по итогам двухдневного заседания ФРС. Решение о повышении ставки уже заложено в котировки, сейчас необходимо оценить вероятность повышения ставки 4 раза за текущий год, а не 3, как это предполагали трейдеры ранее.

Российский рынок акций откроется в символическом плюсе, но поводов для дальнейших сильных движений пока не видно. Поэтому лучшей тактикой будут спекулятивная торговля по тренду.

Следует смотреть за новостями про «Ростелеком», который проведет сегодня день инвестора. Бумаги компании перспективны для включения в среднесрочный портфель, учитывая, что как по «обычке», так и по «префам» дивидендная доходность может составить порядка 10%.

Рубль отыграл вчера у доллара 35 копеек и сегодня рост российской валюты может продолжиться. С утра крупные инвесторы, прежде всего, нерезиденты, будут аккумулировать рубли для участия в аукционе по ОФЗ. Счастливчики, которым достанутся бумаги, смогут зафиксировать прибыль уже в пятницу после роста цен на обязательства Минфина в результате снижения ставки ЦБ.

Некоторой угрозой для рубля является ожидаемое снижение нефти, но поводов для сильного падения «деревянного» нет. Мы ожидаем сегодня укрепления российской валюты примерно на 20-30 копеек, но говорить о возобновлении восходящего тренда можно будет лишь после пробития рублем отметки 57 руб за доллар.

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