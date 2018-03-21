Индекс Мосбиржи на открытии вырастет на 0,2-0,3%

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2280, 2270 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2310, 2320 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в диапазон 2300-2310 п. Этому способствует в целом благоприятное состояние внешнего фона.

Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов станется динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть. Контракты на «черное золото» могут заметно сдвинуться по факту вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

Очередное решение ФРС по процентной ставке станет известно уже после завершения основных торгов в России. Локальный рынок акций будет отыгрывать это событие уже в четверг.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0,41%) и РТС (+1,19%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Между тем, в течение первых двух часов вчерашних торгов они демонстрировали существенную просадку, которая была нивелирована к середине дня. Ситуативную поддержку локальному рынку акций оказали фьючерсы на нефть сорта Brent, которые вчера обновили свой полуторамесячный максимум. Кроме того, на основных фондовых площадках в Европе и в США также возобладал оптимизм.

С технической точки зрения индексы МосБиржи и РТС сумели отскочить вверх своих месячных минимумов. Таким образом, позиция игроков на повышение пока подкрепляется наличием достаточно прочных уровней поддержки. Добавим, что среднесрочные внутриполитические риски сошли на нет вместе с завершившимися президентскими выборами. Однако нарастающая внешнеполитическая напряженность не имеет срока давности. Пока она лишь продолжает осложняться.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние контанго величиной в 1,8 п., или 0,15% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка вновь оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметное повышение индекса МосБиржи, состоявшееся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером понижения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ап (SBERP RM, -1,38%). Их вчерашняя слабость была обусловлена скорее техническими причинами. В указанных акциях уже на протяжении недели продолжает развиваться коррекционный спад. Однако не стоит забывать, что открытие «коротких» позиций в столь сильных бумагах по-прежнему сопряжено с повышенными рисками. Обыкновенные акции «Сбербанка» (SBER RM, +0,84%) также заметно просели в первой половине дня. Однако позднее они сумели развернуться вверх и опередили индекс МосБиржи в своем повышении.

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -1,20%) вчера закрепились ниже недавнего значимого уровня поддержки, располагавшегося в районе 5000 руб. Это можно было бы трактовать как неблагоприятный технический сигнал. Однако эти бумаги сохраняют свою сильную среднесрочную перепроданность. Поэтому они не имеют большого потенциала для дальнейшего падения от текущего уровня.

Акции МТС (MTSS RM, -3,11%) развернулись вниз после неоднократных неудачных попыток преодоления ближайшего уровня сопротивления, расположенного в районе 320 руб. Инвесторы и спекулянты предпочли зафиксировать среднесрочную прибыль в этих бумагах после недавней публикации неоднозначных финансовых и операционных результатов эмитента за 4 квартал и за весь 2017 год. Годовая выручка Группы МТС увеличилась лишь на 1.7%. Изменение указного показателя близко к статистической погрешности. Относящаяся к акционерам прибыль возросла по итогам 2017 года на 15,6%, но сократилась на 12% по итогам 4 квартала. Еще одним тревожным сигналом стало годовое сокращение количества мобильных абонентов Группы МТС на 3,1%, до уровня в 106,5 млн.

Одним из немногих заметных событий во втором эшелоне стало сильное внутридневное повышение низколиквидных акций Таттелеком (TTLK RM, +15,74%). Стимулом для вчерашней активизации покупок в указанных бумагах послужило известие о том, что совет директоров эмитента рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов в размере 0.019222 руб. на акцию, что составляет порядка 10,9% от цены их вчерашнего закрытия. Мы бы не стали рассчитывать на то, что однодневное повышение этих бумаг продолжится и в последующие дни. При взгляде на дневной график становится очевидно, что непродолжительные всплески покупок и продаж в них сменяются периодами длительной безыдейной стагнации.

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +1,82%), Лукойл (LKOH RM, +1,18%), Татнефть-ао (TATN RM, +1,47%), ИнтерРао (IRAO RM, +2,02%), Yandex clA (YNDX RM, +1,53%), Уралкалий (URKA RM, +5,29%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0,15%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним приростом подорожали на 0,2%. Фьючерсы на золото повысились в стоимости на 0,1%. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng подрос на 1,03%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное.