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После заседания ФРС рынки снова вернутся к теме торговых войн


Рынки
Сергей Дроздов
Сергей Дроздов
аналитик ГК "Финам"
 
По итогам торговой сессии вторника американские биржевые индексы незначительно подросли после сильного снижения накануне.

Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2716,94 пунктов, прибавив 0,15%, промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,47%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта - до 2,88 процента.

По итогам встречи G20 министрам финансов крупнейших экономик мира не удалось прийти с США к единому консенсусу по уходу их стран от ввозных пошлин на сталь и алюминий, которые в начале марта подписал Дональд Трамп, в связи с чем на саммите ЕС, который пройдет 22-23 марта Брюссель обсудит возможные ответные меры в отношении Вашингтона.

Сегодня пройдет очередное заседание ЕЦБ, на котором регулятор ограничится лишь комментариями о перспективе монетарной политики, что в моменте добавит волатильности курсу единой европейской валюты. Основным же событием среды станет решение ФРС по ключевой процентной ставке, где ожидается повышение на 25 базисных пункта. Данный сценарий уже учтен рынками и не будет являться сюрпризом, основное внимание игроки обратят на пресс-конференцию нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла, от которого ждут прогнозов по дальнейшему графику ужесточения монетарной политики.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 2,22%, закрывшись на отметке $67,58 на фоне ограничений добычи ОПЕК и вышедших лучше ожиданий данных от Американского института нефти, которые показали снижение запасов сырой нефти в стране на 2,7 млн.б в сутки и бензина на 1 млн.б. в сутки.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $67 и $66,40 за баррель, сопротивления расположены на $68 и $68,70, закрепление над последним создаст серьезные предпосылки для дальнейшего роста "черного золота" к годовым максимумам.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США (17.30 мск).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2291,18 п., прибавив 0,41%. На данный момент локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2280 п., и основная на 2250 п. Для продолжения роста индикатору нужно закрепиться над уровнем 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 125000 п. и основной 123500 п. при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 2000 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 126200 п.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,53, укрепившись на 0,53% по отношению к доллару США на фоне продолжающегося роста цен на нефть.

На данном этапе сопротивлением в паре по-прежнему выступает уровень 58, при закреплении над которым национальная валюта может потерять еще порядка 50 копеек. Локальные поддержки расположены на отметках 57,40 и 57,20.

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