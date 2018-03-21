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"Дело Скрипаля", ФРС и нефть. Что будет с рублем?


Рынки / Валюта
Владислав Антонов
Владислав Антонов
аналитик компании "Альпари"
 
Во вторник, 20 марта, торги по иностранным валютам завершились в минусе. Курс американского доллара понизился на 0,54%, до 57,53 руб., курс евро – на 1,29%, до 70,42 руб.

Укреплению рубля способствовало несколько факторов: дорожающая нефть, ослабление евро на Форекс и новость о том, что в Евросоюзе пока не задумывались о санкциях в отношении России из-за «дела Скрипаля». На условиях анонимности такую информацию журналистам предоставил в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник. 

Рубль полностью отыгрывал потери у единой валюты, которые он понес в понедельник, 19 марта. К закрытию торгов евро обвалился на 1,25%, до 70,40 руб. Драйверами ослабления евро к доллару и рублю стали разочаровывающие данные по Германии и еврозоне, а также общее укрепление американской валюты на фоне роста доходности облигаций США и корректировка позиций в ожидании результатов итогов заседания ФРС. 

Нефть подорожала на 2%. За ростом цены на нефть стоял технический фактор, а также усиление напряженности в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном, которое заставило рынок забеспокоиться о возможных перебоях в поставках.

В среду, 21 марта, все внимание участников рынка будет приковано к заседанию FOMC. Результаты станут известны в 18:00 GMT. Текущее заседание является расширенным. Оно будет сопровождаться обновлением экономических прогнозов, а также пресс-конференцией главы ФРС США Джерома Пауэлла. Инвесторы будут внимательно следить за его комментариями по поводу дальнейшей политики регулятора.  

Учитывая технические факторы по нефти и рублёвым парам, к закрытию сегодняшних торгов я ожидаю укрепление курса доллара до 57,80 руб., а курса евро – до 70,95 руб.

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