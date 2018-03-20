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Мнения аналитиков

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С начала года российский фондовый рынок показывает рост на 8,8%


Рынки
Антон Кравченко
Антон Кравченко
портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал"
 
С 9 по 16 марта индекс Мосбиржи снизился на 0,74% до 2294,6 пунктов.

При этом в среду на фоне очередного витка обострения геополитического напряжения индекс снижался до 2275 пунктов, а в четверг – до 2262 пунктов. Причиной тому стали скандал вокруг дела по отравлению Скрипаля. Тем не менее, с начала года российский фондовый рынок показывает рост +8,8%%, а последняя статистика фиксирует совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ: за неделю с 8 по 14 марта – $160 млн, что говорит о том, что российские рынки капитала интересны иностранным инвесторам.

Нефть марки Brent за неделю прибавила в цене 0,5%, остановившись на отметке $66 за баррель. В целом рынок нефти остается под давлением растущей политической неопределенности. Смена госсекретаря США создаёт условия для срыва сделки с Ираном, что может привести к сокращению поставок иранской нефти на мировой рынок. Однако участники рынка оценивают данное развитие событий как маловероятное, т.к. даже при возможном снижении иранских поставок, экспорт может вырасти из России и стран ОПЕК. Основной «проблемой» для нефтяного рынка по-прежнему остаются США, где производство продолжает расти умеренными темпами, «отъедая» долю рынка ОПЕК. Причем, рост наблюдается как в сланцевом сегменте, так и в традиционной добыче. 

Золото по-прежнему находится в нисходящем тренде и за неделю снизилось еще почти на 0,8% до $1313 за тройскую унцию. Это обусловлено, в первую очередь, денежно-кредитной политикой Федрезерва: ожидается, что на ближайшем заседании ФРС США с высокой вероятностью повысит ставку еще на 25 б.п. А возможный «жесткий» сценарий четырех повышений ставки вместо ожидаемых ранее трех только усилит давление на рынок драгметаллов. 

Курс рубля к доллару за неделю снизился на 1,5% до 57,5 руб./$ в значительной степени из-за резкого обострения внешнеполитической напряженности. Ближайшее заседание Центробанка РФ вероятнее всего пройдет без сюрпризов: от регулятора ожидают снижение ключевой ставки еще на 25 б.п. до 7,25%.

Несмотря на негативный геополитический фон, мы считаем инвестиции в российские акции интересными на среднесрочную перспективу на фоне стабильных цен на нефть, низкой инфляции и снижающихся процентных ставок. По нашему мнению, интерес к рынку поддержат рекомендации компаний по размеру дивидендов за 2017 год, которые начнутся уже скоро.

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