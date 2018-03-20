Международное размещение Saudi Aramco неизбежно

Даже несмотря на поддержку Дональда Трампа, власти королевства сочли, что проводить IPO в Америке слишком рискованно из-за протекционистской политики нового президента. Ожидаю, что, если планы по международному IPO не будут полностью отменены, оно состоится в Лондоне, но не раньше середины 2019 года.

На Tadawul компания выйдет во второй половине 2018-го. Однако и здесь Саудовскую Аравию ждут проблемы. Прежде всего это недостаточный для размещения в $100 млрд объем биржи: ее капитализация втрое меньше капитализации Saudi Aramco. Более того, биржа технологически не сможет поддерживать объем торгов, который требуется Aramco.

Таким образом, я полагаю, что IPO на Tadawul не превысит $50 млрд, поэтому международное размещение неизбежно, ведь выход Saudi Aramco на биржу является ключевым элементом стратегии королевства Vision 2030.

Ожидаю, что к середине 2019 года оценка Saudi Aramco снизится до $1,8 трлн, и Саудовская Аравия сможет привлечь порядка $90–100 млрд на крупнейшем IPO в истории.