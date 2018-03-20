"Роснефть": в 2018 году может потребоваться рефинансировать 1,1-1,2 трлн рублей

Вчера Роснефть (BB+/Baa3/-) опубликовала финансовые результаты по итогам 4 кв. 2017 г., которые мы оцениваем нейтрально с точки зрения кредитного профиля компании. Настораживает лишь высокий краткосрочный долг в 2,2 трлн руб. Тем не менее, большая его часть состоит из обязательств по сделкам РЕПО, которые регулярно рефинансируются. На конец 2017 г. общая сумма краткосрочных сделок составила 1,3 трлн руб.

Свободный денежный поток составил 32 млрд рублей

В целом компания продемонстрировала довольно неплохие результаты. Так, в 4 кв. выручка увеличилась на 14% кв./кв., EBITDA - на 6% кв./кв., чистая прибыль - более чем в два раза за счет прочих доходов (в том числе платежей от АФК Система). Несмотря на рост капитальных вложений на 30% кв./кв., Роснефть смогла сгенерировать положительный свободный денежный поток в размере 32 млрд руб. (+10% кв./кв.).

Рентабельность по EBITDA снизилась на фоне роста цен

В 4 кв. рентабельность по EBITDA сократилась до 23% с 24,8%, так как на фоне увеличения цен на нефть на 16% выросли и налоговые платежи. Так, в сумме пошлины, НДПИ и акцизы выросли на 19% кв./кв. Вдобавок значительно увеличились коммерческие расходы - на 39% кв./кв., что связано с сезонным фактором. Тем не менее, стоит отметить, что операционная рентабельность в отношениях EBITDA/барр. нефтяного эквивалента увеличилась до 809 руб./барр. (+5% кв./кв.).

Чистый долг вырос лишь на 2% кв./кв., а долговая нагрузка осталась на прежнем уровне 2,6х Чистый долг/EBITDA. На конец 4 кв. на счетах Роснефти было 322 млрд руб. денежных средств, а с учетом краткосрочных финансовых активов и части долгосрочных депозитов (1,1 трлн руб.) свободные средства составляли 1,45 трлн руб., что на 65% покрывает краткосрочные обязательства (2,2 трлн руб.).

"Роснефти", возможно, потребуется рефинансировать до 1,2 трлн рублей

Мы ожидаем, что в 2018 г. капвложения (менее 1 трлн руб.) и дивидендные выплаты (~0,1 трлн руб.) будут покрыты операционным денежным потоком (1,3-1,4 трлн руб. без учета операций, связанных с предоплатами по долгосрочным контрактам), которого также хватит на погашение части краткосрочного долга (200-300 млрд руб.). Таким образом, без учета сделок РЕПО, в этом году еще может потребоваться рефинансировать часть краткосрочной задолженности (650-750 млрд руб.) и обеспечить обязательства по предоплатам (450 млрд руб.). Эта сумма покрывается свободными средствами компании (1,45 млрд руб.). Кроме того, ожидается поступление средств от Венесуэлы в счет выданных предоплат. Всего Венесуэле было выдан 6,5 млрд долл., из которых около половины на конец февраля 2018 г. уже возвращено (3,26 млрд долл.). Таким образом, погашение идет по оговоренному графику. По данным менеджмента компании, последнее погашение запланировано на 2020 год.

В настоящий момент, учитывая ожидаемое нами повышение долларовых доходностей, мы не считаем интересной покупку длинных долларовых бумаг 1-го эшелона (с начала года доходности 10-летних бумаг выросли на 40-60 б.п.). Кроме того, спреды корпоративных бумаг 1-го эшелона к суверенной кривой РФ находятся на минимумах (так, спред GAZPRU 28 - Russia 28 составляет всего 32 б.п.).