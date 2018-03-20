FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

На аукционы ОФЗ Минфин может предложить бумаги на 37 млрд рублей


Облигации / Рынки
Денис Давыдов
Денис Давыдов
аналитик Nordea Bank
 
Рубль частично восстанавляет потери, понесенные накануне.

Рост нефтяных цен и ослабление давления на рисковые активы со стороны доллара США формируют умеренно-позитивный фон для российской валюты. Кроме того, в поддержку национальной валюты продолжает выступать фактор налоговых платежей. Однако от большего позитива рубль удерживают вызовы геополитического характера. По сообщениям СМИ, страны-члены ЕС в ближайшие дни (22-23 марта) планируют обсудить меры по отношению к РФ в связи с отравлением в Солсбери. Краткосрочными ориентирами для пары USDRUB остаются отметки 57.3-58.

Денежный рынок

Спрос на краткосрочную рублевую ликвидность несколько снизился, при этом ставки на МБК и по сделкам РЕПО остаются в районе отметок 7-7.3%. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ сохраняется на уроне ~5,5 трлн. руб.

Сегодня Минфин опубликует параметры завтрашнего размещения ОФЗ. С учетом внешнего фона и предстоящего заседания Банка России не исключаем, что рынку может быть предложен весь оставшийся объем из лимитов 1 квартала в размере 37 млрд руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ