Прогноз итогов заседания ФРС. Джером Пауэлл: первое повышение

Мы отмечаем вероятность более решительного подхода к повышению ставок, что может позитивно повлиять на курс доллара и доходность гособлигаций США. Такое сочетание факторов будет неблагоприятным для валют развивающихся рынков, при этом мы не ожидаем продолжительного ослабления евро относительно доллара.

Это будет первое решение, принятое Федрезервом под руководством Джерома Пауэлла (оно станет известно в 21:00 мск). Рынки давно учитывают вероятность повышения процентной ставки на 25 б. п. до 1,75%, а значит, реакцию инвесторов определят сопутствующее заявление Комитета по операциям на открытом рынке США, новый "точечный график" и пресс-конференция главы ФРС (21:30 мск).

Это заседание ФРС интересно по ряду причин. Новый председатель Федрезерва Джером Пауэлл никогда с момента своего прихода в ФРС в 2012 году не отклонялся от генеральной линии в части процентных ставок, но это не означает, что так будет и дальше.

Есть основания полагать, что Джером Пауэлл займет более жесткую позицию в вопросе повышения процентных ставок. Дополнительным подтверждением этого служат события конца февраля, когда, выступая перед Конгрессом, Джером Пауэлл признал, что его оценка перспектив экономики США улучшилась, сославшись на четыре фактора: повышение уровня занятости, ускорение инфляции, улучшение динамики роста мировой экономики и вероятность бюджетного стимулирования.

Вместе с тем Джером Пауэлл отметил, что не хочет торопиться с суждениями относительно итогов переоценки состояния экономики, которые будут представлены на этой неделе. Однако недавние комментарии других представителей ФРС во многом совпадают с его позицией.

Поскольку повышение ставки на 25 б. п. практически гарантировано, инвесторов интересует то, не приведет ли более уверенный экономический прогноз к формированию "точечного графика", указывающего на вероятность более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики. В декабре ФРС подтвердила намерение трижды повысить ставку в 2018 году. Однако сейчас вопрос заключается в том, не примет ли американский регулятор решение повысить ставку четыре раза.

Несколько представителей ФРС дали понять, что такое возможно, подчеркнув, что это не противоречит прогнозу ведомства о "постепенном" повышении ставки. Еще один ключевой постулат в заявлении Комитета по операциям на открытом рынке США заключается в его твердой приверженности мнению, согласно которому краткосрочные риски для экономики "практически сбалансированы".

Не вполне ясно, какого тона будет придерживаться ФРС на этой неделе. Если руководствоваться логикой, то можно сказать, что, поскольку для Джерома Пауэлла в качестве председателя это заседание будет первым, ставка будет повышена, но в остальном существенных изменений не произойдет. Однако интуиция подсказывает, что нужно быть готовым к ужесточению риторики: либо "точечный график" по итогам заседания будет указывать на вероятность еще одного - четвертого - повышения ставки в этом году, либо тон сопутствующего заявления будет более оптимистичным, свидетельствующим о возможности более жестких действий, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.