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Мнения аналитиков

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Объем госдолга США превысил $21 трлн


Рынки
Александр Разуваев
Александр Разуваев
директор аналитического департамента "Альпари"
 
По данным Минфина США, по состоянию на 15 марта 2018 года объем американского госдолга составляет более $21 трлн.

Администрации президента Дональда Трампа потребовалось примерно шесть месяцев, для того чтобы увеличить госдолг США ещё на $1 трлн – уровень $20 трлн был превышен 8 сентября 2017 года. Снижение налогов в ходе налоговой реформы Трампа обострит ситуацию с увеличением госдолга и дефицита бюджета. 

Американский долг, надежность государственных облигаций США и все, что с этим связано – очень популярная в России тема. Профессиональные ненавистники Соединённых Штатов уже лет 20 предсказывают дефолт Америки и крах доллара. Однако дефолт США в обозримом будущем не угрожает. Штаты без проблем рефинансируют свои долги, прежде всего, за счет Японии и Китая. Нас больше беспокоит пузырь на американском рынке акций. Если он лопнет, то мировые финансы тряхнет однозначно неслабо. Особенно рынки акций и валюту развивающихся стран, в том числе и российский рубль. 

Является ли огромный и быстрорастущий долг риском для Америки в долгосрочном плане? Однозначно, да. Однако даже в самом негативном варианте они просто его реструктуризируют и даже, возможно, введут новую валюту для США, Мексики и Канады. Разговоров на данную тему было очень много после краха Lehman Brothers десять лет назад.

И как же в этом случае будут вести себя кредиторы - Китай или Россия?! А никак – согласятся на озвученные условия. С ядерной державой шутки плохи. Это поняли даже держатели дефолтных облигаций России в 1998 году. Как сказал тогда легендарный руководитель ЦБ РФ Виктор Геращенко, кто будет особенно жадным, тот вообще ничего не получит. Добрым словом и пистолетом иногда можно добиться большего, чем просто добрым словом.

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