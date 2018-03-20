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Прогноз результатов "Лукойла" за 2017 год по МСФО: прибыль вырастет в 2 раза


Рынки
Силуэты
Аналитики компании "Атон"
 
"Лукойл" завтра должен опубликовать финансовые результаты за 4К17.

Мы ожидаем увидеть сильные показатели на фоне улучшения макроэкономического фона (что подтверждают результаты других нефтяных компаний, которые уже опубликовали свою отчетность), а также за счет некоторого роста добычи и объемов переработки. Сезонный рост некоторых статей расходов (например, SG &A) несколько нейтрализует этот эффект.

Мы прогнозируем, что выручка достигнет 1 584 млрд руб. (+7% кв/кв, +13% г/г), в то время как показатель EBITDA вырастет до 224 млрд руб. (+1% кв/кв, +22% г/г). По нашим прогнозам, EBITDA за 2017 достигнет 832 млрд руб. (+14% г/г).

На чистую прибыль ЛУКОЙЛа обычно оказывает сильное влияние прибыль и убытки по курсовым разницам, которые зависят от колебания рубля. Это в значительной степени объясняет рост чистой прибыли на 15% кв/кв до 112 млрд руб. (+141% г/г), которые мы ожидаем в 4К17, поскольку убыток в размере 9.4 млрд руб., зафиксированный в отчетности в 3К17, будет полностью нейтрализован в 4К17 (мы ожидаем, что эта статья будет близка к нулевому показателю). Компания сообщила о еще более значительном убытке по курсовым разницам в размере 27.5 млрд руб. в 4К16.

Это предполагает чистую прибыль за 2017 на уровне 411 млрд руб., что соответствует росту в 2.0x раза г/г в том числе и за счет прибыли от продажи непрофильного алмазного месторождения им. Гриба в размере 47.8 млрд руб. во 2К17. FCF достигнет 58 млрд руб. в 4К17 на фоне сезонного скачка капзатрат до 139 млрд руб., по нашим оценкам. Это ниже, чем 91 млрд руб., которые компания зафиксировала в 3К17, и преимущественно связано с более низкими капзатратами в 119 млрд руб.

ЛУКОЙЛ проведет День инвестора в Лондоне в пятницу 23 марта, а также вебкаст, в рамках которых прокомментирует результаты за 2017, и представит новую информацию по своей стратегии и долгосрочным планам. Мы ожидаем, что это вернет компанию в центр внимания инвесторов на этой неделе.

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