На завтрашних аукционах Минфин предложит ОФЗ с фиксированным купоном

Под вечер, однако, Минфин несколько удивил сообщением об эмиссии нового выпуска ОФЗ-52002 с индексируемым на инфляцию номиналом и срочностью чуть менее 10 лет (фев.28). Купонная ставка установлена на уровне 3.0%. Сейчас в арсенале Министерства есть выпуски ОФЗ-52001 (авг.23, размещено 168.8 млрд руб., купон 2.5%) и ОФЗ-51001 (мар.21, размещения не проводились, купон 2.25%).

В теории, в условиях, когда большинство экономистов ожидают ускорения инфляции с текущих уровней, идея приобретения ОФЗ-ИН должна находить благоприятный отклик у инвесторов. С другой стороны, в моменте инфляция остается у исторических минимумов (2.2% г/г), а горизонт ее возврата к цели в 4% остается неопределенным (наш прогноз на конец 2018 года – 3.6% г/г).

Минфину, вероятно, придется размещать новую бумагу с дисконтом по цене, чтобы сделать ее привлекательной для участников рынка. ОФЗ-ПД 26212 сопоставимой срочности предлагает доходность в 7.10%; как следствие, при размещении по номиналу, новая ОФЗ-ИН будет интересна лишь для тех инвесторов, кто ожидает среднюю инфляцию за период жизни выпуска более 3.96% г/г.

Предполагаем, что для завтрашних аукционов, на фоне временного информационного затишья, Минфин не изменит своей тактике и предложит на первичных аукционах классическую комбинацию из двух выпусков с фиксированным купоном: 25083 (дек.21) и 26224 (май.29). Объем предложения, однако, может быть сокращен до 15 млрд руб. в каждой серии.