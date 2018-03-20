FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

По итогам года промышленность РФ покажет рост на 2,1%


Рынки
Девятов Алексей
Алексей Девятов
главный аналитик ФК "Уралсиб"
 
После рывка в начале года промышленность в феврале заметно сбавила обороты.

Несмотря на увеличение темпов роста добычи угля и газа благодаря относительно холодной погоде в последние несколько недель, темпы роста в добывающем секторе снизились за счет усиления спада в добыче нефти, а также резкого снижения добычи ряда полезных ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическим. В обрабатывающем секторе снижение темпов роста можно объяснить прекращением действия разовых факторов, связанных с резким увеличением государственных расходов в январе. В частности, по итогам января–февраля темпы роста расходов на национальную оборону снизились до 3,3% год к году (по сравнению с 19,1% год к году в январе), на общегосударственные вопросы – до 32,4% (98,1% в январе), на национальную экономику – до 52,3% (после практически двукратного роста в январе). Холодная погода оказала заметную поддержку сектору производства и распределения электроэнергии, газа и воды, темпы роста в котором вернулись в область положительных значений после нескольких месяцев спада.

Мы полагаем, что, поскольку относительно сильный рубль все еще остается серьезным препятствием к росту в обрабатывающей промышленности, рассчитывать на ускорение здесь пока не приходится. Кроме того, если в ближайшее время погода вернется к климатической норме, то это может вызвать умеренное снижение темпов роста в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

Таким образом, в краткосрочной перспективе мы ожидаем сохранения умеренных темпов роста промпроизводства, а по итогам года прогнозируем рост промышленности на 2,1%.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ