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Результаты "Роснефти" в IV кв по МСФО: затраты росли быстрее, чем доходы


Рынки
Силуэты деловых людей
Аналитики Промсвязьбанка
 
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в IV квартале 2017 года составила 100 млрд руб., что почти в 2 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года, следует из сообщения компании.

Выручка в четвертом квартале составила 1,7 трлн руб., EBITDA - 393 млрд руб. Чистая прибыль Роснефти в 2017г выросла на 27,6%, до 222 млрд руб., выручка увеличилась на 20,6%, до 6 трлн руб., EBITDA - 1,4 трлн руб. (рост на 9,8%). Свободный денежный поток снизился почти в 2 раза и составил 245 млрд руб.

Результаты Роснефти оказались близки к ожиданиям рынка. Рост выручки компании был обеспечен увеличением средней цены реализации, а также физических объемов продаж. Динамика показателя ускорилась в 4 кв. на фоне хорошего роста цен на нефть в этот период. В то же время увеличение EBITDA было более слабым, т.е. затраты Роснефти росли быстрее, чем доходы. Негативным моментом является растущий долг компании, на конец 2017 года чистый долг оценивался в 3,1 трлн руб., но долговая нагрузка не выглядит критичной: net debt/EBITDA в 2,2.

Находящийся в обращении выпуск еврооблигаций Rosneft-2022 (Ваа3/ВВ+/-) торгуется с доходностью 4,27%, что лежит на кривой доходности Газпрома. Учитывая более высокий композитный кредитный рейтинг, евробонды Газпрома (Ваа3/ВВВ-/ВВВ-) выглядят более интересно при сопоставимом уровне доходности. Рублевые облигации Роснефти торгуются с доходностью 7,20% – 7,40% годовых при дюрации 3- 5 лет и содержат премию к кривой ОФЗ порядка 50-70 б.п. Мы считаем данный уровень справедливым. 

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