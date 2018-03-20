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Во вторник индекс Мосбиржи продолжит проторговку 2300 пунктов


Рынки
Евгений Локтюхов
Евгений Локтюхов
аналитик Промсвязьбанка
 
Ситуация на мировых рынках остается по-прежнему сложной.

Вчера рынки развитых стран выглядели слабее развивающихся (MSCI World: -1.1%; MSCI EM:  -0,8%), учитывая как сохраняющиеся политические риски и высокий уровень ставок, так и негативные корпоративные новости по США. В числе первых, как мы уже отмечали ранее, опасения новой волны обострения отношений Ирана с Западом на фоне сообщений о подготовке Евросоюзом проекта новых санкций против Ирана (Европа пытается удовлетворить требования США по ужесточению условий  сделки  по иранской ядерной программе, что сохранить ее, обосновывая ее новыми претензиями, ранее не включаемыми в соглашение, а именно, ведущейся ракетной программой и участием Ирана в сирийской войне на стороне властей Сирии), а также ожидания развития событий вокруг требований США к КНР по нормализации торгового баланса, угрожающих введением Соединенными Штатами новой порции торговых пошлин против широкого спектра китайской продукции.

Тема с резким ухудшением отношений Великобритании и России также остается в повестке дня, повышая значимость саммита ЕС (22-23 марта). Впрочем, если дополнительные антироссийские меры и будут введены, то, скорее всего, на данном этапе они будут носить вновь персонализированный характер). По нашему мнению, эта группа рисков уже отыграна.

Из корпоративного негатива отметим развитие скандала вокруг Facebook, связанного с получением компанией Cambridge Analytica личных данных 50 млн пользователей, повлекших претензии регуляторов и вызвавших как сомнения в безопасности данных других соц. Сетей, так и опасения относительно ужесточения регулирования этого сектора (что может усложнить освоение рекламных бюджетов). Скандал вызвал весьма эмоциональную реакцию рынка: Facebook Alphabet потеряли 6,8% и 3,2% соответственно. Локально, на наш взгляд, конъюнктурный негатив в значительной степени учтен и коррекционные настреония могут ослабнуть. 

Мировые рынки способны сегодня попытаться отскочить и перейти к ожиданию одного из ключевых событий недели - заседанию ФРС (20-21 марта). Интриги по ставке нет (рынки убеждены в росте ставки на 25 б.п.), в фокусе будет пресс-конференция нового главы Федрезерва Дж. Пауэлла и планы регулятора по нормализации политики. 

Индекс МосБиржи вчера показал умеренное ослабление вслед за мировыми рынками. Мы считаем, что при поддержке тяготеющей к росту нефти, во вторник индекс Мосбиржи продолжит проторговку района 2300 пунктов. Рассчитываем на спрос на «нефтянку» и, вместе с ожидаемым восстановлением позиций рубля, - на электроэнергетику и финсектор.

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