FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В пользу покупок рубля играет завтрашний последний перед снижением ставки ЦБ аукцион по ОФЗ


Рынки
Алексей Антонов
Алексей Антонов
аналитик "Алор Брокер"
 
На американский рынок акций вчера пришли «медведи», которые по итогам торгов уронили Dow Jones на 1,35%, а S&P 500 на 1,42%.

Новых поводов для таких сильных продаж не было, инвесторы продолжают отыгрывать опасения, что ФРС будет поднимать ставку в течение года не три, как это предполагалось еще в конце прошлого года, а четыре раза.

Сейчас основные американские индексы находятся посередине между историческими максимумами и локальными минимумам начала февраля. Из этого диапазона движение может быть в любую сторону, однако тренд сформируется все-таки завтра, после оценки комментариев членов ФРС относительно дальнейших действий по ставке.

Индекс Мосбиржи, открывшись вчера хорошим плюсом, к обеду растерял все преимущество и закрылся полупроцентным минусом, следуя за мировыми индикаторами. Новостной фон для покупок российских активов немного улучшается: ослабевает накал скандала вокруг отравления Скрипаля и, возможно, скоро конфликт перестанет давить на рынки.

На дневных свечках Индекса Мосбиржи прорисовывается фигура «восходящий треугольник», которая свидетельствует о большой вероятности роста, причем выше достигнутых ранее исторических максимумов.

График
График

Сегодня все складывается в пользу открытия российского рынка в полупроцентном плюсе: фьючерсы на основные американские индексы прибавляют 0,3%. Сильно, на 0,7% растет нефть, которая приближается к 67 долларам за баррель. В районе 67-67,5 доллара за баррель, являющемся сильным сопротивлением, можно рисковать и открывать шорты.

С утра можно купить «нефтянку», прежде всего «Лукойл» и «Роснефть», но при первых разворотах цен на нефть прибыль нужно фиксировать. По-прежнему привлекательно смотрится Сбербанк, потерявший с начала марта 7,5%. После такого падения сильнее рынка ждем в бумагах отскока хотя бы процента на 3-4.

Российская валюта приблизилась к сильному сопротивлению 58 руб за доллар. Пока поводов для ее пробития нет, если же, конечно, доллар не начнет сильно расти к основным мировым валютам. В пользу покупок рубля играет завтрашний последний перед снижением ставки ЦБ аукцион по ОФЗ, где инвесторы будут стремиться закупиться под завязку. В конце недели продажам долларов на внутреннем рынке будет также способствовать налоговый период. 

Сегодня мы ожидаем укрепления рубля копеек на 30-40, но дальнейший тренд на валютном рынке сформируют комментарии ФРС США после оглашения решения по ставке.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ