Российский рынок акций откроется нейтрально

Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2270, 2260 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 п.

После нейтрального открытия индекса МосБиржи наиболее вероятен его переход в состояние консолидации в ожидании новых значимых драйверов. Этому способствует неопределенное состояние внешнего фона.

Выхода значимых статистических показателей в США сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов вновь станет динамика изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,56%) и РТС (-1,04%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающее падение долларового индекса РТС было обусловлено заметным утренним ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс МосБиржи ограничился более скромной просадкой, которая вполне укладывалась в рамки внутридневного «боковика».

В целом же стоит отметить, что локальный рынок акций вчера закрылся несколько лучше, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на динамику основных фондовых индексов в Европе и в США. Некоторую поддержку ему оказало завершение президентских выборов в России. Тот факт, что они состоялись и их итоги не стали неожиданными, нивелировал связанный с этим событием рыночный дисконт.

Добавим, что резкая вечерняя просадка стоимости фьючерсов на нефть также не оказала видимого давления на российские фондовые индексы. Впрочем, контракты на «черное золото» сумели достаточно быстро преодолеть свой существенный внутридневной спад.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM8) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1,4 п., или 0,1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Стимулом для заметного движения в отдельных бумагах стал выход рядка значимых корпоративных новостей.

Так акции Роснефть (ROSN RM, -1,03%) продемонстрировали заметное повышение в течение первого часа торгов в связи с публикацией производственных показателей и финансовых результатов нефтяной компании по МСФО за 4 квартал и за весь 2017 год. Позднее утренние покупки указанных бумаг сменились распродажами «по факту». Между тем, годовая чистая прибыль нефтегазовой компании увеличилась на 27,6% в рублевом и на 40,7% в долларовом выражении. Прирост основного финансового показателя оказался в значительной мере обусловлен улучшением ценовой конъюнктуры на мировом нефтяном рынке. За минувший год средняя стоимость нефти Urals возросла на 9,9% в рублях и на 26,2% в долларах США.

Бумаги контролируемой «Роснефтью» нефтяной компании «Башнефть» также неоднозначно отреагировали на одновременную публикацию сильной годовой отчетности эмитента по РСБУ и по МСФО. В ней оказались учтены доходы «Башнефти» по условиям декабрьского мирового соглашения с ПАО АФК Система. В результате этого годовая чистая прибыль «Башнефти» по МСФО увеличилась почти в 3 раза, до уровня в 141,86 млрд руб. Однако величина дивидендов по акциям «Башнефти» за минувший год пока остается неизвестной. Ясность в этом вопросе появится в ближайшее время. На этом фоне бумаги Башнефть-ао (BANE RM, +0,56%) умеренно подорожали. Акции Башнефть-ап (BANEP RM, -0,77%) завершили торги с заметным понижением.

Продолжая тематику финансовых результатов российских нефтяных компаний, стоит отметить опережающую просадку стоимости акций Лукойл (LKOH RM, -1,54%). Она состоялась на фоне выхода неоднозначной бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ. Годовая чистая прибыль нефтяной компании возросла на 11,9%, до уровня 240,3 млрд руб. В то же время, ее годовая выручка от продаж сократилась на 29,4%. Таким образом, текущий прирост чистой прибыли оказался обеспечен за счет существенного годового изменения таких бухгалтерских статей, как «прочие доходы» и «прочие расходы».

Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, -2,46%), НЛМК (NLMK RM, -3,14%), ИнтерРао (IRAO RM, -2,07%), ММК (MAGN RM, -1,80%), FIVE-гдр (FIVE, RM -2,54%).

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +0,67%) формально торговались «не в ногу» с падающим рынком. В минувшую пятницу они закрылись с сильным понижением в результате масштабного увеличения предложения этих бумаг в период аукциона закрытия торгов. Вчера они стабилизировались около ближайшего значимого уровня поддержки, расположенного в районе 5000 руб.

Лучше рынка также закрылись бумаги Новатэк (NVTK RM, +1,33%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0,93%), Мегафон (MFON RM, +1,68%), АФК Система (AFKS RM, +1,79%), Татнефть-ап (TATNP RM, +2,29%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 0,3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,3%. Фьючерсы на золото понизились в стоимости на 0,15%. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0,6%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное.