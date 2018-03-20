В начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС

Кроме того, на динамику мировых фондовых индексов негативно повлияли отдельные корпоративные новости, основным источником которых стал высокотехнологичный сектор. Между тем снижение по индексу РТС было отчасти компенсировано укреплением доллара США, в то время как изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Подорожали акции АФК Система (AFKS, +1.8%) после выхода сообщений о снятии судебных ограничений по активам корпорации. Мегафон (MFON) подорожал на 1.7%, Новатэк (NVTK) – на 1.3%. В минусе закрылись НЛМК (NLMK, -3.1%), Мечел (MTLR, -2.9%), Северсталь (CHMF, -2.5%).

Во втором эшелоне вновь наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 17.5%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 7.2%, ДВМП (FESH) – на 5.3%.

Фондовые индексы США понизились на 1.3% - 1.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. На западных фондовых площадках вновь наметилось повышение волатильности, что негативно влияет на активность инвесторов на развивающихся рынках. Тем не менее, реализация сценария заметного движения вниз выглядит маловероятной, по крайней мере, до выхода комментария ФРС, который может определить ожидания трейдеров в отношение кривой процентных ставок.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое затишье – с позиций технического анализа, вблизи уровня 58.0 по паре доллар-рубль было встречено сопротивление, после чего вероятен некоторый период коррекции-консолидации.