FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

В начале торгов возможно углубление коррекции вниз по индексу РТС


Рынки
Антон Старцев
Антон Старцев
ведущий аналитик ИФ "Олма"
 
В понедельник возобновилась коррекция вниз по индексу РТС – активность инвесторов на рынках в целом сокращается перед первым заседанием ФРС США под предводительством Дж. Пауэлла (итоги заседания станут известны в среду вечером).

Кроме того, на динамику мировых фондовых индексов негативно повлияли отдельные корпоративные новости, основным источником которых стал высокотехнологичный сектор. Между тем снижение по индексу РТС было отчасти компенсировано укреплением доллара США, в то время как изменения рублевых цен высоколиквидных бумаг были разнонаправленными. Подорожали акции АФК Система (AFKS, +1.8%) после выхода сообщений о снятии судебных ограничений по активам корпорации. Мегафон (MFON) подорожал на 1.7%, Новатэк (NVTK) – на 1.3%. В минусе закрылись НЛМК (NLMK, -3.1%), Мечел (MTLR, -2.9%), Северсталь (CHMF, -2.5%). 

Во втором эшелоне вновь наблюдалось повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подорожали на 17.5%, Коршуновского ГОКа (KOGK) – на 7.2%, ДВМП (FESH) – на 5.3%.

Фондовые индексы США понизились на 1.3% - 1.8%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются разнонаправленно. Европейские индексы закрылись в минусе, по азиатским также наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. На западных фондовых площадках вновь наметилось повышение волатильности, что негативно влияет на активность инвесторов на развивающихся рынках. Тем не менее, реализация сценария заметного движения вниз выглядит маловероятной, по крайней мере, до выхода комментария ФРС, который может определить ожидания трейдеров в отношение кривой процентных ставок.

На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое затишье – с позиций технического анализа, вблизи уровня 58.0 по паре доллар-рубль было встречено сопротивление, после чего вероятен некоторый период коррекции-консолидации.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах , могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ". Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ