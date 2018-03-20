Массовые продажи захлестнули все сектора американского рынка

Вчера индекс Мосбиржи, невзирая на ослабление рубля, снизился на 0,56%, а индекс EEM снизился на 1,08%. На фоне беспокойств насчет мировой торговой войны (она будет в центре внимания на двухдневном саммите «Большой двадцатки» в Аргентине) аппетит к риску у инвесторов понизился.

Фондовый рынок США завершил торги понедельника снижением, на фоне беспокойств касательно ужесточения регулирующих законов в отношении крупных технологических компаний. Для индексов S&P 500 и Nasdaq Composite понедельник стал худшим днем за пять недель. По итогам торгового дня индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,35% до 24610,91, S&P 500 потерял 1,42% и закрылся на отметке 2712,92, а Nasdaq Composite упал на 1,84% до 7344,24. S&P 500 снова оказался ниже своей 50-дневной скользящей средней.

Сильным падением отметились акции Facebook. Акции этой компании обвалились за день на 6,77% до $172,56. От CEO Facebook Марка Цукерберга законодатели США и Европы потребовали объяснений касательно того, каким образом аналитическая компания, работавшая на предвыборный штаб Дональда Трампа, получила доступ к данным 50 миллионов пользователей социальной сети. Падение акций Facebook стало сильным негативным фактором для индекса сектора информационных технологий S&P 500 Information Technology, потерявшего по итогам торгов 2,11%, а также для Nasdaq Composite, который упал на 1,84%.

Акции других крупных компаний с большим присутствием в технологическом секторе тоже упали на фоне беспокойств касательно ужесточения законодательства в этой отрасли. Акции Apple потеряли 1,53% и завершили торги на отметке $175,30, акции Alphabet упали на 3,03% до $1100,07, а Microsoft – на 1,81% до $92,89.

«Инвесторов беспокоит вопрос, сможет ли Facebook теперь получать деньги от рекламных компаний за доступ к базам данных, – говорит старший портфельный управляющий в Fort Pitt Capital Ким Форрест. – Инвесторы беспокоятся не только насчет того, что Facebook может лишиться доходов от рекламных компаний, но и насчет возможного ужесточения регулирующего законодательства в отношении этих компаний».

Инвесторы также проявляли осторожность накануне двухдневного заседания ФРС США по монетарной политике, которое начинается во вторник. Участники рынка считают, что ФРС в среду повысит ставки. По данным Thomson Reuters, трейдеры с уверенностью ожидают повышения ставок ФРС на четверть процентного пункта. Сейчас инвесторы думают, приведет ли улучшение экономических показателей к тому, что число повышений ставок превысит ожидания. «Один из важных вопросов, который волнует инвесторов – не окажется ли тональность заявления ФРС, которая в это время в прошлом году была скорее "голубиной", на этот скорее "ястребиной"?» – говорит директор по инвестициям в U.S. Bank Wealth Management Эрик Фридман.

Массовые продажи захлестнули все сектора американского рынка. Все 11 крупных секторов S&P 500 завершили торги понедельника снижением. Индекс волатильности VIX от Чикагской опционной биржи вырос до 21,87.

Европейские индексы вчера закрылись на отрицательной территории. Правда, про брекзиту есть хорошая новость. Переговорщики от Великобритании и ЕС в понедельник достигли договоренности, что в течение 21-месячного переходного периода Великобритания будет оставаться внутри европейских экономических структур, чтобы избежать опасного для экономики резкого перехода, когда в марте следующего года Великобритания формально выйдет из состава ЕС. Вступление соглашения в силу, однако, будет зависеть от того, удастся ли Великобритании и ЕС договориться по остальным спорным вопросам до конца этого года.

Ожидается, что лидеры ЕС одобрят план переходного периода на саммите в Брюсселе в четверг-пятницу. Это даст зеленый свет для более детальных переговоров по будущим торговым отношениям. Хотя соглашение о переходном периоде не имеет юридической силы, оно имеет очень большое значение для правительства Терезы Мэй, которое ставит целью успокоить представителей бизнеса и смягчить беспокойства касательно Брекзита. Главный переговорщик от британской стороны Дэвис Дэвис сказал, что это соглашение позволит компаниям «планировать будущее с уверенностью».

Помимо переговоров по брекзиту, в Брюсселе в понедельник также состоялась встреча британского министра иностранных дел Бориса Джонсона и других европейских министров с представителями НАТО, в ходе которой Джонсон призвал проявить солидарность с Великобританией касательно отравления Сергея Скрипаля. Но Греция и некоторые другие страны потребовали предоставить больше доказательств вины России, так что европейские министры по результатам встречи сделали относительно слабое заявление, в котором не было призывов к ужесточению антироссийских санкций. Министры выразили «безоговорочную солидарность» с Великобританией, но не стали поддерживать заключение британского следствия, что виновата Россия, а призвали Россию «незамедлительно дать ответы на вопросы Великобритании и мирового сообщества».