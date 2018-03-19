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Размещение суверенных евробондов улучшит ликвидность санируемых банков


Облигации / Рынки
Силуэты
Аналитики Райффайзенбанка
 

По результатам сбора книги заявок, несмотря на объем спроса, озвученного при финальном ориентире > 7 млрд долл., Минфину удалось реализовать бумаги лишь на 4 млрд долл. (1,5 млрд долл. - Russia 29, 2,5 млрд долл. - Russia 47), при этом ожидавшегося нами участия тех российских инвесторов, которые хотели бы защитить свои капиталы от санкций, по каким-то причинам почти не было (по сообщению представителя организатора, в рамках амнистии капитала общий объем аллоцированных бумаг составил всего 5%, при этом в целом российские инвесторы приобрели 35% Russia 29 и 13% Russia 47, т.е. совокупно 850 млн долл.).

По-видимому, были найдены другие способы защиты капитала (возможно, бумаги покупались на вторичном рынке, что объясняет низкую чувствительность российских бондов к недавней коррекции UST и текущие минимальные кредитные спреды).

Интересно отметить, что вместо объявленного накануне обмена по факту произойдет выкуп бумаг Russia 30 на 3,2 млрд долл. По данным СМИ, основным держателем этого выпуска являлся Открытие Холдинг, который получал по ним финансирование по сделкам РЕПО у банка ФК Открытие (в ходе санации бумаги были переведены на баланс банка). Таким образом, основной объем средств, привлеченных Минфином в ходе размещения, видимо пойдет на пополнение валютной ликвидности санируемого банка, что должно привести к снижению стоимости валютной ликвидности на локальном рынке (базисные спреды уже заметно сузились, в частности, RUONIA - o/n FX swap опустился ниже 50 б.п. против более чем 100 б.п. еще в начале марта). Этот непредвиденный фактор (вместо обмена проводится выкуп бондов) позволил улучшить ситуацию с валютной ликвидностью сильнее, чем мы ожидали.

Тем не менее, уже со второй половины апреля ситуация с валютной ликвидностью вновь начнет ухудшаться (поскольку объем интервенций Минфина приблизится к сальдо счета текущих операций и в последующие месяцы при прочих равных превысит его).

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