Заявления Новака могут опустить цену нефти к $65 за баррель

В первой половине пятницы майские контракты Брент оставались вблизи отметки $65/барр., которую им удалось преодолеть в четверг по большей части благодаря публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства. МЭА вновь сообщило о значительном повышении своего прогноза по росту мирового спроса на нефть в 2018 году - с 1,39 млн. барр./сут до 1,48 млн. барр./сут.

Свою оценку МЭА пересматривает уже второй месяц подряд: в феврале она была повышена с 1,26 млн. барр./сут до 1,39 млн. барр./сут. Оценки МЭА по росту спроса по-прежнему более сдержанные, чем у других аналитических источников. Так, ОПЕК ожидает повышения спроса в этом году на 1,59 млн. барр./сут, а Energy Aspects - на 1,72 млн. барр./сут. Более консервативная оценка МЭА основана на допущении, согласно которому повышение цен на нефть приведет к некоторому замедлению темпов роста спроса. При этом повышение прогноза было отчасти обусловлено "оптимистичным началом года в Китае и Индии". Согласно свежим данным, товарные запасы в странах ОЭСР в январе увеличились на 18 млн. барр. до 2 871 млн. барр. В то же время предварительные данные за февраль говорят о сокращении товарных запасов на 28,4 млн. барр.

Позднее в пятницу резкое повышение котировок на $1,2 привело к росту цены Брент до более $66 за баррель, несмотря на то что скачок доллара за пару часов до этого помог индексу DXY преодолеть отметку 90 (сегодня утром он торгуется на уровне 90,3), а пара EUR/USD опустилась ниже отметки 1,23 (сегодня утром торги проходят на уровне 1,226). Следует отметить, что такая реакция котировок оказалась неожиданной, поскольку цены на нефть и индекс доллара имеют обратную корреляцию.

Сильный доллар приводит к удорожанию нефти, которая торгуется в американской валюте, для инвесторов, работающих в других валютах, причем в этом году доллар влияет на цены на нефть особенно часто. Причиной столь необычной реакции стало значительный рост промышленного производства в США, который в феврале составил 1,1% по сравнению с январским показателем, тогда как ожидалось увеличение на 0,4%. Особенно значимым для нефтяного рынка оказался рост производства в обрабатывающем секторе на 1,2% (ранее ожидалось, что этот показатель вырастет всего на 0,5%).

Динамика спроса на нефть в текущем году будет ключевым показателем эффективности мер, принимаемых участниками соглашений ОПЕК+ для восстановления баланса на рынке в условиях, когда сокращение товарных запасов углеводородного сырья способствует повышению цен на него. Более динамичный, чем ожидалось, рост промышленного производства, в том числе в обрабатывающих отраслях, позволяет рассчитывать на более позитивную, чем прогнозировалось, динамику спроса на нефть. В минувшую пятницу мы увидели, что этот фактор оказался более значимым для рынка, чем колебания обменного курса. Изменение цен на нефть обычно сильно влияет на основные индикаторы фондового рынка (такие как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average), однако в текущем году мы наблюдаем обратную взаимосвязь - улучшение корпоративных и макроэкономических показателей позволяет ожидать повышения спроса на углеводородное сырье. В пятницу баррель Брент к концу дня подорожал на $1,09 - до $66,21.

Сегодня с утра цены немного снизились на фоне фиксации прибыли. Кроме того, на рынок влияют обнародованные в пятницу вечером данные Baker Hughes о том, что число действующих буровых установок за неделю выросло на четыре единицы - до 800 ед. Отметим, что неделей ранее Baker Hughes впервые за семь недель зафиксировала сокращение числа действующих буровых установок (также на четыре единицы - до 796 ед.).

Мы полагаем, что сегодня некоторые участники рынка начнут учитывать в своих оценках перспективу досрочного выхода России из договоренностей ОПЕК+ в 2018 году. Основанием для таких ожиданий является опубликованное сегодня интервью министра энергетики Александра Новака, который сказал, что "как только цель - балансировка рынка - будет достигнута, [Россия] начнет рассматривать возможность постепенного выхода из сделки [ОПЕК+]". При этом министр дополнительно подчеркнул, что такой выход возможен лишь в случае достижения заявленных целей, однако, по нашему мнению, некоторых инвесторов его слова могут насторожить, особенно с учетом того, что конкретные количественные параметры "балансировки рынка" до сих пор не сформулированы.

Напомним, что ранее министр нефти Ирана также высказал предположение, что Россия может досрочно выйти из соглашения с ОПЕК в 2018 году. На наш взгляд, заявление Александра Новака может сегодня ближе к вечеру подтолкнуть цены к отметке $65 за баррель, отмечает в своем обзоре Михаил Шейбе из Sberbank Investment Research.



