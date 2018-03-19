Пара евро-доллар может отступить к отметке 1,22

Доллар США по итогам минувшей недели укрепился к большинству развитых и развивающихся валют. Выходившие во второй половине недели сильные данные по экономике США (статистика по рынку труда, промышленному производству, пр.), формировали дополнительный спрос на американский доллар.

На текущей неделе ключевым событием для рынков станут итоги заседания ФРС США. Решение о повышении ключевой ставки на 25 б.п. у рынков практически не вызывает сомнении, и уже учтено в текущих котировках рыночных инструментов. При этом основное внимание привлечёт “точечный график” (“dot-plot”), на основании которого рынки делают выводы о темпах повышения ставки американским регулятором. На текущий момент график свидетельствует о трех повышениях ставки ФРС в текущем году. С большей вероятностью члены ФРС сохранят «ястребиный» настрой, а график укажет на возможность четырех повышений ставки, в этом случае интерес к доллару возрастет, а пара EURUSD может отступить в район 1.22. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.225-1.123.

Российская валюта незначительно сдает позиции в ходе торгов понедельника на умеренно негативном внешнем фоне. Итоги президентских выборов в РФ не оказали заметного влияния на рынок. В краткосрочном периоде инвесторы с большей вероятностью предпочтут не наращивать позиции в рисковых активах в преддверии заседания ФРС (21 марта), что определит общий настрой в отношении валют блока emerging markets. В то же время на стороне рубля останется фактор налогового периода и относительно высокие цены на нефть. Отдельно стоит отметить, что на текущей неделе на рубль продолжит оказывать влияние тема политической напряженности между Москвой и Лондоном. Краткосрочными ориентирами по паре USDRUB выступят отметки 57.3-58.

Денежный рынок

Краткосрочные рублевые ставки остаются в районе отметок 7-7.3%. Повышенный спрос на рублевую ликвидность подкрепляется фактором налоговых платежей. Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ к сегодняшнему дню составляет ~5,5 трлн. руб. На неделе фокус внимания будет сосредоточен на пятничном заседании Банка России. Мы ожидаем снижения ставки на 25 б.п. до 7,25%. В пользу такого решения говорит сокращение инфляционных ожиданий, а также сохранение фактической инфляции на весьма низких уровнях.