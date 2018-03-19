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S&P500 достиг поддержки на уровне 2740 пунктов и готов к отскоку вверх


Рынки
Игорь Клюшнев
Игорь Клюшнев
начальник департамента торговых операций ИК "Фридом Финанс"
 
Сессию пятницы американские индексы завершили в умеренном плюсе, чуть ниже максимумов дня.

Рынок поддержали сильные экономические данные. Торги проходили в относительно узком диапазоне. S&P500 прервал серию из четырех падений подряд. Лучше других смотрелся энергетический сектор. По итогам всей недели индикаторы снизились на 1–1,6%.

Тем временем нефть неожиданно завершила неделю в плюсе после резкого скачка в середине торгов пятницы. Апрельский фьючерс WTI на NYMEX вырос на 1,9%, до $62,4 за баррель. Ожидания усиления мирового спроса перевесили данные об увеличении числа действующих буровых вышек в США.

Золото финишировала на минимумах за две недели. Апрельский фьючерс упал на 0,4%, до $1312,40 за унцию. Доллар отыграл падение на фоне сильных экономических данных. Индекс американской валюты прибавил 0,1%, поднявшись до 90,26 пункта, продолжая укрепляться уже четвертую неделю кряду.

Рынок хочет расти, однако его сдерживают страхи по поводу возможных масштабных торговых войн, ускорения темпов роста инфляции и, как следствие, увеличения частоты повышения ставки ФРС. Трамп обещал на этой неделе ввести импортные тарифы на продукцию из Китая, новости по этой теме будут болезненно восприниматься инвесторами и вызывать повышенную волатильность. Детали президентского плана неизвестны, но мы считаем, что его фактические действия окажутся более мягкими, чем ожидается. Статистика прошлой недели никак не повлияла на прогнозы действий Федрезерва. Итогом его предстоящего заседания станет повышение ставки, план останется неизменным, так что до конца года ее сдвинут вверх еще дважды. Если Трамп не будет сильно давить на Китай, а Пауэлл сможет убедительно выступить на пресс-конференции, по итогам недели индексы прибавят порядка 1%.

Сегодня в США не будет публикаций статистики. Фьючерсы на S&P500 на глубоком премаркете теряют около 0,3%. Поддержка на уровне 2740 выглядит сильной, от этого значения можно ждать отскока вверх. По итогам дня изменения индекса будут минимальными — +/-0,1% от закрытия пятницы.

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