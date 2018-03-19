Банк России на заседании в пятницу снизит ставку на 25 б.п.

Однако российская валюта смогла отыграть потери на фоне роста нефтяных котировок на 1,7%.

Вчера в ходе президентских выборов Владимир Путин в очередной раз одержал победу. Согласно текущим данным, явка избирателей составила 66%, Владимир Путин получил 74% голосов. Мы не ожидаем существенной реакции рынка на итоги выборов. В центре внимания будет пересмотр планов правительства, в первую очередь - перестановки в кабинете министров.

На следующей неделе предстоит осуществление самых крупных за этот год налоговых выплат. Мы ожидаем увеличения объема продаж иностранной валюты со стороны экспортеров в середине текущей недели: это окажет серьезную поддержку рублю. Однако, учитывая решение ФРС по ставке и наблюдавшееся в последнее время ослабление валют развивающихся стран, мы рекомендуем покупать рубль относительно аналогов, нежели валют развитых рынков.

В пятницу, перед началом "периода тишины", предшествующего заседанию ЦБ, Игорь Дмитриев, глава департамента денежно-кредитной политики, дал развернутое интервью. Он заявил о намерении рекомендовать понизить ставку в ходе запланированного на пятницу заседания. Его комментарии относительно инфляции были весьма осторожными, в связи с чем мы ожидаем понижения ставки на 25 б. п. - до 7,25%.

Курс USD/RUB может удержаться на уровне 57,6 благодаря удорожанию нефти и действиям экспортеров, считают стратеги Sberbank Investment Research.



