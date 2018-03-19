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Реакции в рублевых активах на итоги выборов не ожидается


Облигации / Рынки
Ольга Стерина
Ольга Стерина
аналитик ФК "Уралсиб"
 
В пятницу продажи ОФЗ прекратились, однако единого тренда на рынке рублевого долга не сложилось.

Рубль весь день оставался стабильным, колеблясь вблизи отметки 57,5 руб./долл., лишь к вечеру была предпринята неудачная попытка немного скорректироваться вниз на фоне роста доллара к основным валютам. Вероятно, от снижения рубль уберегла дорожающая нефть, которая, проигнорировав укрепление доллара, прибавила почти 1 долл./барр. и достигла 66 долл./барр. В ОФЗ больше всего сделок зафиксировано в длинных выпусках ОФЗ 26221 и ОФЗ 26225, первый из которых подорожал на 0,2 п.п. от номинала, а второй – подешевел на 0,1 п.п. В целом же в пятницу доходности на кривой менялись в пределах 1–2 б.п. с разным знаком, а по итогам недели кривая все же поднялась на 7–10 б.п. из-за обострения геополитической напряженности. Состоявшиеся в выходные выборы президента России прошли без эксцессов и не принесли сюрпризов, так что реакции в рублевых активах на их итоги мы не ждем.

Однако на фоне обострения конфликта между Россией и Британией геополитическая повестка все же остается основной для инвесторов, отодвигая на второй план решение ЦБ по ставке и заседание ФРС США. Однако высокий спрос на российские евробонды со стороны нерезидентов говорит о том, что Россия сохраняет свою привлекательность для иностранных инвесторов даже на фоне роста внешнеполитических рисков.

Мы ждем снижения ключевой ставки ЦБ на 25 б.п. до 7,25%, что совпадает с текущим консенсус-прогнозом. На наш взгляд, такое снижение учтено в нынешних ценовых уровнях, и бурная реакция сегмента ОФЗ маловероятна. Больший интерес для участников рынка будут представлять комментарии Банка России по итогам заседания. Что же касается ФРС, то в заявлениях американского регулятора инвесторы будут искать указания на темпы повышения базовой ставки в 2018 г. Ожидания более быстрого, чем планировалось, ужесточения денежно-кредитной политики США уже стали в этом году причиной ряда неприятных моментов для глобальных рынков. Вероятность более сильного сокращения кэрри-трейда рублевых активов, чем предполагалось ранее, может усилить волатильность в ОФЗ.

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