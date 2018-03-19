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Рынок РФ: есть ли повод для коррекции?


Рынки
Алексей Кузьмин
Алексей Кузьмин
главный аналитик "НФК-Сбережения"
 
Торговая неделя после выборов станет решающей с точки зрения определения преобладающей динамики на российском фондовом рынке в ближайший месяц.

И хотя с технической точки зрения, начиная с 2015 года, котировки по индексу МосБиржи движутся в восходящем канале, а с весны прошлого года также сформировался более крутой локальный восходящий канал, наряду с указанными признаками в пользу сохранения тренда в последние месяцы появились новые сигналы, свидетельствующие о возможном формировании разворотной фигуры в виде ложного пробоя горизонтального уровня сопротивления. Подтверждением этого сигнала станет закрепление ниже отметки 2294 пункта.

График
График

Своеобразным дополнительным индикатором в пользу возможного снижения может послужить динамика обыкновенных акций Сбербанка. Акция, служившая до недавнего времени локомотивом российского рынка, по итогам прошедшей недели продемонстрировала динамику «хуже рынка».

Прошедшие накануне выборы президента России не создали интриги. Казалось бы, очередная победа Путина должна способствовать повышению определенности и, соответственно, снижению рисков. Однако, локально может сработать пресловутое правило «продажи на фактах». Кроме того, обеспечение стабильности до выборов способствовало поддержанию котировок, но теперь заинтересованности в этом может и не быть.

Учитывая выступление Путина в рамках послания Федеральному Собранию от 01 марта, предложения, озвученные перед выборами, теперь будут трансформироваться в вектор целей. В частности, уже к 15-му апреля Президент поручил подготовить проект указа о национальных целях развития РФ до 2024 г. Уверенная победа на выборах позволит Владимиру Путину действовать более решительно. В долгосрочной перспективе достижение озвученных ранее показателей, безусловно, благоприятно скажется на экономике, а для отечественного фондового рынка это послужит драйвером роста.

Однако сейчас возможное усиление позиций России воспринимается Западом в качестве серьезной угрозы, поэтому реакция последнего будет однозначно направлена на сдерживание. Об этом свидетельствует  высылка российских дипломатов из Великобритании, стремление исключить Россию из Совбеза ООН, попытки сенаторов США воспрепятствовать реализации проекта «Северный поток -2» и, конечно, желание отменить решение о проведении в России ЧМ по футболу эти летом. Локально это может выразиться в развитии нового витка напряженности.

В конце предстоящей недели будет принято решение Банка России по ключевой ставке. Комментарий представителя мегарегулятора Дмитриева стоит интерпретировать в пользу снижения ставки, поэтому инвесторы начнут отыгрывать в рамках этой недели ожидания очередного смягчения ДКП. В случае начала исхода инвесторов из российских активов снижение ставки обеспечит поддержку российской валюте.

В заключение отмечу, что до начала ЧМ по футболу, осталось около 3-х месяцев. В этой связи коррекция в ближайшие недели могла бы создать лучшие возможности для использования этого драйвера.

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