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"Лукойл": планы в части преемственности


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Аналитики Sberbank Investment Research
 
ЛУКойл планирует опубликовать результаты за 2017 и 4К17 в среду, 21 марта. Мы ожидаем, что выручка за 4К17 составит $29,3 млрд., EBITDA - $3,9 млрд., а чистая прибыль - $1,9 млрд.

Мы полагаем, что результаты будут примерно соответствовать наблюдавшимся в течение 4К17 отраслевым трендам: указанный период характеризовался удорожанием нефти, отставанием экспортных пошлин по темпам роста и стабильным курсом рубля. Не исключено, что на динамике денежных потоков компании неблагоприятно скажутся сезонно высокие инвестиции, а также резкое увеличение оборотного капитала. Принимая во внимание эти факторы, мы по-прежнему считаем, что свободный денежный поток ЛУКойла составит примерно $0,5-1,0 млрд., т. е. почти $4 млрд. за весь 2017 год.

По всей вероятности, основное внимание инвесторов будет направлено не на данные по прибыли за 4К17, а на долгожданный, запланированный на пятницу "день инвестора". Мы рассчитываем получить развернутую информацию по следующим долгосрочным вопросам:

Распределение капитала. При текущей стоимости нефти и заявленных инвестициях ЛУКойл должен сгенерировать $5-6 млрд. свободного денежного потока против примерно $2,6 млрд. дивидендов. Возникает вопрос: что компания намерена делать с остающимися денежными средствами? Пересмотрит ли она дивидендную политику, ускорит процесс обратного выкупа акций или увеличит объем инвестиций? Если выбор будет сделан в пользу последней опции, то какие расходы будут приоритетными? 

Будущие проекты. Поставит ли ЛУКойл во главу угла разработку действующих российских месторождений или проект на Каспии (включая газохимический комплекс в Буденновске)? Или, быть может, компания вновь займется экспансией на зарубежных рынках? Мы отдаем предпочтение первому варианту. 

Узбекистан. Пока компания предоставила весьма ограниченную информацию о проекте, прибыль которого может существенно превысить нашу оценку свободного денежного потока в $0,3 млрд.

Параметры объявленного обратного выкупа. По прогнозам компании, объем выкупа составит $2-3 млрд., срок проведения - пять лет. Мы ждем ответов на следующие вопросы: будут ли выкупленные акции погашены или классифицированы как казначейские? Может ли компания ускорить процесс обратного выкупа? Обозначит ли компания правила выкупа акций (например, формирование длинных позиций в моменты снижения котировок)? 

Планы в части преемственности. Мы рассчитываем на то, что Вагит Алекперов, президент компании и ее ключевой акционер (владелец 27% акций ЛУКойла), которому в прошлом году исполнилось 67 лет, прояснит свои долгосрочные планы в отношении принадлежащей ему доли. Пару лет назад Вагит Алекперов сказал, что его сын Юсуф унаследует его долю в ЛУКойле в рамках траста, при этом Юсуф не сможет продавать акции компании. Мы хотели бы узнать, остается ли этот план в силе и каково его логическое обоснование? Кроме того, мы хотели бы понять, намерен ли Леонид Федун, 61-летний член совета директоров, владелец 11%-й доли в компании, в будущем продать принадлежащие ему акции, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.


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